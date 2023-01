Medizin Oberster Notfallmediziner: «Stehen am Rande des Zusammenbruchs» Corona, Grippe und RSV bringen das Personal auf den Notfallstationen an die Grenze. Der oberste Notfallmediziner warnt nun, dass das System derzeit aus dem Lot sei.

Auf den Notfallstationen herrscht derzeit Dichtestress. Die Ärzte warnen vor dem Kollaps. Keystone

Das Fazit ist besorgniserregend: «Wir stehen am Rande des Zusammenbruchs», sagt Vincent Ribordy, oberster Notfallmediziner in einem Interview mit «Sonntagszeitung». Diese Woche ist sein Verband mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gelangt: Es brauche nun dringend das Handeln von Kantonen und Spitäler. Das Personal ächze unter der Dauerbelastung und es herrsche akuter Fachkräftemangel.

Derzeit, so Ribordy, sei «das System aus dem Lot». Für die Patientinnen und Patienten bringt die permanente Überlastung «eine verzögerte und teils würdelose Behandlung, lange Wartezeiten, Zunahme von medizinischen Fehlern, Anstieg von Mortalität und Morbidität», wie er im Interview ausführt. Immer öfters werden die Mediziner von wartenden Patienten beschimpft. «Ich verstehe, dass es gerade für Eltern eine schwierige Situation ist, wenn sie immer wieder vertröstet werden, weil ein anderes Kind, dem es noch schlechter geht, eher drankommt», sagt er im Interview.

Bei jedem Bobo in den Notfall

Gleichzeitig mahnt der Notfallmediziner an, dass «nicht wegen jeder Kleinigkeit» auf den Notfall gegangen wird. Doch gerade nach der Pandemie stelle er bei den Menschen «viel Verunsicherung und Ängste» fest: «Im Zweifelsfall möchten alle ihre Beschwerden im Spital abklären lassen.» In vielen Fällen würde ein Besuch bei Apotheken, Hausärzten oder Permanence-Praxen komplett ausreichen.

Daher kann sich Ribordy auch eine Zutrittsbeschränkung für Notfallstationen vorstellen. «In Dänemark darf man nur noch nach einer telefonischen Ersteinschätzung und mit einem Termin in die Notaufnahme kommen», so Ribordy. Erfahrungen würden zeigen, dass so «deutlich bessere Ergebnisse in der medizinischen Versorgung erreicht werden konnten.» Allerdings, fügt der Arzt an, seien solche falschen Patienten nur «der kleinste Teil des Problems». Deutlich wichtiger sei «die Anerkennung der Notfallmediziner mit einem Facharzttitel und mehr Personal».