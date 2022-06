Medien Verleger und SRG helfen Presserat finanziell aus der Patsche Eigentlich hatte der Presserat auf Finanzierung durch Steuergelder gehofft. Nach dem Volksnein zum Medienpaket stand seine Zukunft auf der Kippe. Nun springen Verleger und die SRG ein.

In einer Mitteilung vom Mittwoch spricht der Presserat von einem «Rettungsring», mit dem die Finanzierung bis Ende 2023 gesichert werde. Konkret schiesst der Stiftungsrat 100'000 Franken ein - einmalig, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Damit könnten neue Projekte angegangen werden, die wiederum die langfristige Finanzierung garantieren sollen. Ursprünglich hatte der Presserat auf Gelder vom Bund gehofft, das Volksnein zum Medienpaket hat ihm dabei aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Nun muss die Branche selbst in die Tasche greifen. Beteiligt am Rettungsring sind die Trägerorganisationen der Stiftung Schweizerischer Presserat. Zu diesen gehören der Verlegerverband Schweizer Medien, die SRG und die Konferenz der ChefredaktorInnen, weiter die Mediengewerkschaft Syndicom und der Journalistenverein Impressum. Massgebliche Zahler sind laut Mitteilung Verleger und SRG.

Um die Finanzierung auch in Zukunft zu sichern, wird ein Gönnerverein aufgebaut und auch das Fundraising vorangetrieben. Der Presserat sieht sich als Selbstregulierungsorganisation der Schweizer Medienbranchen und «Ort der ethischen Reflexion». Das Gremium diskutiert und beurteilt Beschwerden zur Berichterstattung Schweizer Medien.

Corona: Finanzielle Abschreckung für «querulatorische Beschwerdeführer»

Weil diese im Laufe der medialen Berichterstattung über die Coronapandemie stark zunahmen, hatte sich der Presserat 2021 reorganisiert: Neu erhielt die Geschäftsführerin die Kompetenz, in Eigenregie zu entscheiden, ob auf eine Beschwerde überhaupt eingetreten werden soll. Dies wird nun rückgängig gemacht, wie es im am Mittwoch publizierten «Jahrheft» des Presserats heisst: «Die Geschäftsführerin wurde zunehmend zur Zielscheibe querulatorischer Beschwerdeführer», schreibt Präsidentin Susan Boos, selbst Redaktorin bei der «Wochenzeitung», darin.

Den unerwünschten Beschwerden soll nun mit einem anderen Mittel begegnet werden: Einer Kostenbeteiligung. Eine einmalige Beschwerde bleibt nach dem neuen Verfahren wie bis anhin kostenlos. Reicht eine Privatperson innerhalb eines Kalenderjahres mehre Beschwerden ein, müssen ab der dritten 500 Franken und aber der vierten 1000 Franken bezahlt werden. Organisationen, Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, die sich anwaltlich vertreten lassen, mussten schon bisher 1000 Franken pro Beschwerde zahlen.

Im vergangenen Jahr hat der Presserat 197 Beschwerdeverfahren erledigt und 81 Stellungnahmen verabschiedet. 14 Beschwerden wurden ganz, 20 teilweise gutgeheissen. Abgewiesen wurden 39 Beschwerden. Auf 100 Beschwerden wurde nicht eingetreten, 34 wurden zurückgezogen.

Unlautere Recherche durch öffentliches Interesse gerechtfertigt

Besonders umstritten war eine Recherche eines Westschweizer Journalisten, der sich 2020 in eine Gruppe sogenannter «Verschwörungstheoretiker» eingeschleust hatte, ohne die Betroffenen über seine Absichten als Journalist zu informieren. Die Recherche wurde anschliessend im Onlinemagazin Heidi.news veröffentlicht.

Eigentlich verbietet die «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten», auf die der Presserat in seinen Entscheiden abstellt, ein solches Vorgehen als «unlauter». Ausgenommen sind aber Recherchen von grossem öffentlichen Interesse, die nicht anders gemacht werden könnten. Dies sei in der vorliegenden Sache der Fall, so der Entscheid des Presserates nach intensiven Diskussionen.

Der Presserat argumentiert dabei mit der «zunehmenden Bedeutung des Status von Journalistinnen und Journalisten als Augenzeugen», bei dem Medienschaffende nachweisen können, dass sie dabei waren: «sei es verdeckt oder indem sie Aufnahmemittel verheimlichten», wie Vizepräsidentin Annik Dubied im Jahrheft schreibt.