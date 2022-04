Massnahmen «Nehmen das nicht auf die leichte Schulter»: US-Botschafter warnt Banken Sollten die Schweizer Banken nicht genug tun um nach Oligarchengelder zu suchen, dann drohen Konsequenzen aus den USA. Das sagt der neue US-Botschafter in einem Interview.

Der US-Botschafter Scott Miller (Mitte) hier beim Neujahrsempfang im Bundeshaus in Bern. Keystone

Der neue US-Botschafter in der Schweiz schickt eine deutliche Warnung an die hiesigen Banken: Es werde «negative Auswirkungen» haben, «wenn die Vermögen der sanktionierten Personen nicht ausfindig gemacht werden», so Scott Miller im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Auch das US-Justizministerium sei in die Sache involviert. «Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter», so Miller.

Neben dem Mahnfinger verteilt Miller aber auch ein paar Schulterklopfer: So würde ihn die bisherige Reaktion der Schweiz «zuversichtlich» stimmen. Die Schweizer Behörden würden die USA unterstützen den Banken den Ernst der Lage klarzumachen. Auch findet er lobende Worte für den Bundesrat: «Letztlich handelte der Bundesrat für Schweizer Verhältnisse rasch, und er handelte richtig. Die Welt hat davon Notiz genommen.» Es sei wichtig, «dass Europa mit einer Stimme spricht.»

Miller würde es begrüssen, wenn sich die Schweiz der internationalen Task-Force anschliessen würde, die Oligarchengelder aufspüren soll. «Es ist für jedes Land eine Herausforderung, ein Sanktionspaket dieser Grösse und Komplexität umzusetzen. Das braucht Zeit, und wir respektieren das», so der US-Botschafter in Bern. (mg)