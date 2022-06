Massentierhaltungsinitiative Berset warnt vor Initiative: «Betroffen sind Haushalte mit geringem Einkommen» Neben der AHV-Vorlage stimmt das Schweizer Stimmvolk auch über eine umstrittene Agrar-Vorlage ab. Nun hat auch der Bundesrat seinen Abstimmungskampf dagegen eröffnet.

Bundesrat Alain Berset an der Medienkonferenz zur Massentierhaltungsinitiative. Keystone

Es wird ein heisser Abstimmungsherbst: Nachdem Bundesrat Alain Berset am Montag den Abstimmungskampf zu der AHV-Reform eröffnete, startete er am Dienstag nun jenen zur Massentierhaltungsinitiative. Über dieses Volksbegehren, das von Tierschützerinnen und Tierschützer lanciert wurde, stimmt die Schweiz am 25. September ab. Dagegen kämpft neben dem Bundesrat eine breite Allianz aus aus SVP, FDP, Mitte, Wirtschaftsverbänden und dem Bauernverband.

Diese hatten in der Parlamentsdebatte auch schon erfolgreich den Gegenvorschlag verhindert. Der Bundesrat hatte darin gewisse Anliegen der Initianten – in abgeschwächter Form – übernommen, aber auch damit Schiffbruch erlitten. Die Initiative verlangt, dass die Haltungsbedingungen aller Tiere auf Schweizer Landwirtschaftsbetrieben bis in maximal 25 Jahren die Bio-Knospe-Anforderungen aus dem Jahr 2018 erfüllen. Dies ist der angedachte Mindeststandard, in der Ausarbeitung der Gesetzgebung könnten auch weitergehende Forderungen festgelegt werden.

Bessere Bedingungen führen zu höheren Preisen

So sollen die Tiere unter anderem mehr Platz erhalten. Ausserdem wären Auslauf für alle Tiere und die Einhaltung von Maximalbeständen Pflicht. Um die Schweizer Landwirtschaft zu schützen, wären nach Annahme der Initiative zudem nur noch Importe erlaubt, die unter Einhaltung dieses Schweizer Standards produziert wurden. Der Bundesrat weiss, dass sich gegen Tierschutz nur schwer argumentieren lässt und wählt darum, wie auch schon das Komitee der Gegner, den Weg über das Portemonnaie.

Kein Kommentar zur Affäre um Peter Lauener Hörbar gereizt wimmelte Bundesrat Alain Berset eine Nachfrage zu einer angeblichen Strafuntersuchung gegen seinen ehemaligen Kommunikationschef Peter Lauener ab. Er sei hier um Auskunft über die Massentierhaltungsinitiative zu geben. Hintergrund der Affäre ist eine mögliche Amtsgeheimnisverletzung in Sachen Crypto. Dabei ging es um eine Zuger Firma, die jahrelange manipulierte Chiffrier-Maschinen verkauft hatte.

«Die Initiative hätte grosse Auswirkungen auf die Konsumentinnen und Konsumenten», sagte Berset vor den Medien. Die höheren Tierwohl-Standards würden mit höheren Kosten einher gehen, so Berset. «Davon betroffen wären vor allem Haushalte mit geringerem Einkommen», ist sich der Bundesrat sicher. Er fürchtet gar, dass einzelne Produkte «komplett aus den Regalen verschwinden könnten», da sie nicht unter strengeren Bedingungen produziert werden können oder vom Importverbot betroffen wären.

Bereits heute habe die Schweiz eines der strengsten Gesetze zum Schutz der Tiere, argumentieren Bundesrat und Mehrheits des Parlaments. «Rund 3300 Betriebe müssten den Tierbestand reduzieren oder die Betriebsflächen vergrössern», fürchtet das Bundesamt für Landwirtschaft (BLV) in einer Mitteilung. Es wird mit jährlichen Mehrkosten zwischen 400 Millionen und 1,1 Milliarden Franken gerechnet. Dabei sei bereits heute Tierhaltung verboten, wenn sie das Tierwohl verletze. Insgesamt sei die Initiative «unnötig». (mg)