Lyon/Saignelégier Franzose gefasst: Überfall auf Denner-Filiale geklärt Der Raubüberfall auf eine Denner-Filiale in Saignelégier von Ende Dezember ist geklärt. In Frankreich ist ein Mann festgenommen worden, dessen DNA mit jener des Tatorts übereinstimmt.

Saignelégier gilt als Zentrum der Freiberger-Pferde. Ende Dezember wurde im jurassischen Städtchen aber auch die Denner-Filiale überfallen. Keystone

Die Festnahme des Mannes im Grossraum der französischen Stadt Lyon fand bereits im Januar statt, wie die jurassische Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Insbesondere am Tatort im Kanton Jura festgestellte DNA-Rückstände hätten «in weniger als einem Monat» auf die richtige Spur geführt.

Der französische Staatsbürger hatte am 23. Dezember im jurassischen Städtchen Saignelégier die Denner-Filiale betreten und von der Verkäuferin die Herausgabe des Bargelds aus der Kasse und des Tresors verlangt. Er bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe und flüchtete danach mit einem Velo und später mit einem Auto. (sat)