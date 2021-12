Lugano Umstrittener Abriss von Kulturzentrum: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein Nach dem umstrittenen Abbruch des autonomen Zentrums entlastet die Staatsanwaltschaft die Stadtverwaltung von Lugano. Sie konnte keine strafrechtliche Verantwortung feststellen.

Das autonome Zentrum CSOA in Lugano befand sich auf dem Areal des ehemaligen Schlachthofs. Keystone

Der Abbruch des autonomen Zentrums CSOA in Lugano erhitzte Ende Mai die Gemüter im Tessin. Was war geschehen? In einer Nacht-und-Nebel-Aktion fuhren Bagger auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs in Lugano vor und legten dabei jene Teile des Areals in Trümmer, welche die autonome Szene als Begegnungs- und Kulturzentrum nutzte. Brisant dabei ist: Der Abriss erfolgte ohne richterlichen Beschluss. Zudem wurde Asbest im Schutt gefunden. Es kam zu Protesten gegen das Vorgehen der Stadtverwaltung und die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein.

Diese hat ihre Ermittlungen nun beendet und das Strafverfahren eingestellt. Die Tatbestandsmerkmale der vorgeworfenen Straftaten sind nicht erfüllt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Konkret lauteten die Vorwürfe auf Amtsmissbrauch, vorsätzlichen Verstoss gegen Bauvorschriften, Verstoss gegen das Bundesumweltschutzgesetz und Sachbeschädigung.

Die Staatsanwaltschaft habe im Zuge der Ermittlungen 30 Befragungen durchgeführt, chemische Analysen sowie einen Bericht über die tatsächliche Gefährlichkeit der gefundenen Schadstoffe veranlasst, heisst es weiter. (dpo)