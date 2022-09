Luftwaffe F-35-Kampfjets: Armasuisse unterzeichnet Kaufverträge Jetzt macht der Bund Nägel mit Köpfen: Armasuisse hat die Kaufverträge für die neuen Kampfjets des Typs F-35 mit der US-Regierung bereits unterzeichnet. Die Abstimmung über die «Stopp F-35»-Initiative kommt endgültig zu spät.

Die Schweiz hat den Vertrag zum Kauf der amerikanischen F-35-Kampfflugzeuge bereits unterzeichnet. (Symbolbild) Keystone

Jetzt geht es schnell: Nachdem sich das Parlament am Donnerstag für den raschen Kauf der F-35-Kampfjets ausgesprochen hatte, hat das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Montag in Bern die entsprechenden Verträge mit der US-Regierung unterzeichnet. Das teilte die Behörde mit.

Konkret geht es um den Kauf von 36 Flugzeugen für 6 Milliarden Franken. Deren Beschaffung sei damit «vertraglich beschlossen». Zudem betont der Bund, dass die Preise und Vertragskonditionen «verbindlich» festgelegt seien. Die Flugzeuge sollen ab 2027 bis 2030 ausgeliefert werden und die heutige Flotte der F/A-18 Hornet und F-5-Tiger ersetzen. Die amerikanischen Behörden hatten den Vertrag bereits vor gut einem Jahr unterzeichnet.

Gegengeschäfte für 2,9 Milliarden Franken vereinbart

Ebenfalls Teil der Beschaffungskosten sind laut Armasuisse unter anderem einsatzspezifische Ausrüstung, Bewaffnung und Munition, Logistikpakete sowie Missionsplanungs- und -auswertungssysteme. Auch Ausbildungssysteme und die Initialausbildung sind darin enthalten.

Gleichzeitig mit dem Beschaffungsvertrag schloss der Bund mit Lockheed Martin eine sogenannte Offsetvereinbarung ab. Diese bilde die Grundlage, damit der amerikanische F-35-Hersteller mit der Schweizer Industrie Geschäfte abschliessen könne, um die Beschaffungskosten für die Schweiz zu kompensieren. Dadurch sollen Schweizer Firmen Aufträge mit einem Volumen von rund 2,9 Milliarden Franken erhalten, wie es weiter heisst.

Abstimmung kommt zu spät

Die «Stopp F-35»-Initiative verkommt damit endgültig zur Farce. Die linken Kampfjetgegner aus den Reihen der SP, Grünen und der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) wollten mit dem Begehren den Kauf der Flugzeuge verhindern. Vor gut einem Monat vermeldete die Allianz schliesslich, dass sie genug Unterschriften für die Initiative zusammen habe.

Sie lancierte damit einen Wettlauf gegen die Zeit und legte einen engen Zeitplan für eine Abstimmung vor – vergeblich. Denn das Verteidigungsdepartement (VBS) teilte kurz darauf mit, dass die Initiative dem Kampfjetkauf keine aufschiebende Wirkung verleihe.

Der Hintergrund: Der mit den USA ausgehandelte Vorvertrag für den Kampfjet-Deal läuft Ende März 2023 aus. Bis dann muss die Schweiz kaufen, wenn sie das zum abgemachten Preis machen will. Eine Abstimmung kann aufgrund der in der Bundesverwaltung üblichen Verfahren jedoch nicht vorher stattfinden. Läuft die Offerte aus, drohen Verzögerungen und Mehrkosten. Dies wollte das Parlament nicht riskieren und beschloss, dass der Bundesrat die Beschaffungsverträge vor Ablauf der Offerte unterzeichnen muss.

Bundesrätin ruft zum Sammelstopp auf

Auch die Unterschriftensammlung verlief nicht ohne Nebengeräusche – vor allem auch wegen des Ukraine-Krieges. Die bürgerlichen Parteien SVP und FDP forderten die Initianten nach dem Angriff Russlands auf sein Nachbarland im März auf, die Sammlung abzubrechen. Selbst Verteidigungsministerin Viola Amherd rief die «Stopp F-35»-Allianz zum Sammelstopp auf – und erntete für ihr einzigartiges Vorgehen in der Schweizer Politgeschichte viel Kritik.

Zudem verliess Amherd in den Medien verlauten, dass sie den Kaufvertrag so schnell wie möglich unterschreiben wolle – sobald das Parlament sein Einverständnis gegeben hat.

Die Stimmbevölkerung hat dem Kauf neuer Kampfjets im Herbst 2020 hauchdünn zugestimmt. Am Ende gaben 8000 Stimmen den Ausschlag. (abi/rwa/mg)