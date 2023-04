Luftrettung 21'000 Einsätze: Rega fliegt so oft wie noch nie Intensives Jahr für die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega: Die Einsatzzentrale organisierte im vergangenen Jahr rund 21'000 Einsätze – ein Rekord. Ein Grund dafür war das sonnige und warme Wetter.

Die Rega flog im vergangenen Jahr so viele Einsätze wie noch nie. Keystone

Die Rega blickt auf ihr bislang intensivstes Jahr zurück. Die 20 Rega-Helikopter und die drei Ambulanzjets waren so häufig in der Luft wie nie zuvor. Insgesamt organisierte die Einsatzzentrale rund 21'000 Einsätze – 16,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Schnitt leistete die Rega damit 58 Einsätze pro 24 Stunden, wie ein Blick in den am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht zeigt.

16'256 davon waren Helikopter-Einsätze – ein Plus von 13,4 Prozent. Zugenommen haben sowohl die Rettungseinsätze am Ereignisort als auch die Verlegungsflüge zwischen den Spitälern. Jeder vierte Einsatz fand in der Nacht statt. Die Ambulanzjets starteten zu 1045 Einsätzen und flogen ebenso viele Patienten zurück in ihre Heimat. Das sind 21,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. 233 Patienten wurden mittels Linienflugzeugen zurückgeführt.

Mehr Einsätze im Sommer

Die Rega verzeichnete vor allem während den Sommermonaten eine «erhöhte Einsatztätigkeit» fest, wie sie schreibt. Grund dafür ist das sonnige und warme Wetter. So spiegeln die Helikopter-Einsätze gemäss Rega vor allem auch die Wetterbedingungen und das Freizeitverhalten der Bevölkerung und der Touristen wider. Die Zunahme bei den Auslandeinsätzen wiederum zeige die Wiederaufnahme der internationalen Reisetätigkeit. Diese war während der Coronapandemie eingeschränkt.

Auch finanziell lief es der Stiftung gut. Sie schloss 2022 mit einem Jahresergebnis von 16 Millionen Franken ab. Die Zahl der Gönnerinnen und Gönner stieg netto um 1301 auf knapp 3,68 Millionen. Insgesamt erhielt die Rega Gönnerbeiträge, Zuwendungen und Spenden in Höhe von 131 Millionen Franken. Sie tragen rund 60,2 Prozent der Gesamtkosten. Die restlichen Kosten werden etwa von Kranken-, Unfall- oder Reiseversicherern übernommen, die für geleistete Einsätze bezahlen. (abi)