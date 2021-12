Lohndumping Mindestlöhne für Entsandte sollen doch zum Thema werden Gegen Lohndumping: Anders als der Ständerat will sich der Nationalrat mit kantonalen Mindestlöhnen für Entsandte befassen. Er ist auf ein entsprechendes Geschäft eingetreten.

Der Bundesrat will ausländische Arbeitgeber verpflichten, ihren entsandten Arbeitnehmenden die kantonalen Mindestlöhne zu bezahlen. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat will ausländische Arbeitgeber aus EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichten, ihren in die Schweiz entsandten Mitarbeitenden die kantonalen Mindestlöhne zu bezahlen – sofern das kantonale Mindestlohngesetz dies vorsieht. Mit der Teilrevision des Entsendegesetzes sollen gleich lange Spiesse für alle geschaffen und Lohndumping verhindert werden. Auch eine elektronische Plattform für die Kommunikation unter den Vollzugsorganen ist Teil der Vorlage.

Der Vorschlag des Bundesrats ging dem Ständerat in der Herbstsession zu weit. Die Mehrheit war der Meinung, die Kantone sollen selbst entscheiden, ob ihre Mindestlöhne für alle im Kantonsgebiet arbeitenden Personen angewendet werden sollen oder nicht. Folglich trat die kleine Kammer nicht auf die Vorlage ein.

Am Dienstag gab der Nationalrat Gegensteuer: Er trat mit 104 zu 86 Stimmen bei 4 Enthaltungen auf die Revision ein – gegen den Willen der vorberatenden Kommission. Damit geht das Geschäft zurück in den Ständerat.

Nationalrat will inhaltliche Diskussion

Die Mehrheit befand, dass man zumindest inhaltlich über die Vorlage diskutieren sollte. «Wir müssen Rechtssicherheit schaffen», sagte Fabio Regazzi (Die Mitte/TI). «Wenn EU-Firmen von günstigeren Bedingungen profitieren können als Schweizer Unternehmen, wäre das eine Katastrophe für viele Branchen.» Es brauche daher gleich lange Spiesse gegenüber den Unternehmen aus der EU.

Die Minderheit von Seiten der SVP, FDP und GLP war wie der Ständerat der Ansicht, die Kantone sollen das Problem selbst lösen. «Es ist besser, wenn die Kantone die bei ihnen noch offenen Fragen selbst lösen, ohne vom Bund übersteuert zu werden», sagte Kommissionssprecherin Petra Gössi (FDP/SZ). Auch Thomas Burgherr (SVP/AG) war der Ansicht, dass es keine Bundeslösung brauche. «Die Probleme sehen in jedem Kanton anders aus. Entsprechend braucht jeder Kanton auch andere Lösungen», sagte er.

Mindestlohngesetze sind bereits in den Kantonen Neuenburg, Genf, Jura und Tessin in Kraft. Zudem sprach sich im Juni die Stimmbevölkerung des Kantons Basel-Stadt für einen Mindestlohn aus. Allerdings unterscheiden sich die Gesetze stark: Während im Kanton Jura der Mindestlohn für alle gilt, die auf Kantonsgebiet arbeiten, wird er in Neuenburg, Genf und Tessin nur bei den Personen angewendet, die gewöhnlich im Kanton arbeiten. In der Vernehmlassung sprach sich die Mehrheit der Kantone für die Regelung aus.