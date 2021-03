LOCKERUNGEN Von «Scheinlösung» bis «richtige Richtung» – Die Reaktionen zur Öffnungsstrategie Ob es zu Lockerungen am 22. März kommt, lässt der Bundesrat noch offen. Während der Gastroverband weiter auf Öffnungen pocht, stehen Die Mitte, Grüne und GLP hinter der vorsichtigen Strategie.

Gesundheitsminister erklärt den weiteren Fahrplan vor den Medien in Bern. Keystone

Das Feierabendbier auf der Restaurant-Terrasse muss vorerst verschoben werden. Zwar hat der Bundesrat am Freitag den Kantonen eine ganzes Bouquet an möglichen Lockerungen vorgeschlagen. Ob der nächste Öffnungsschritt aber tatsächlich am 22. März erfolgen kann, ist derzeit noch offen. Zu fragil sei die aktuelle epidemiologische Lage, erklärte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien in Bern. Zudem seien drei von vier Richtwerten, die der Bundesrat im Hinblick auf den zweiten Lockerungsschritt definiert hat, nicht erfüllt.

Wenig überraschend fallen die Reaktionen der Öffnungsbefürworter harsch aus. «Der Bundesrat verbreitet Nebelpetarden statt verbindliche Öffnungsschritte auf konkreter Datenbasis zu präsentieren», beklagt die SVP in einer Stellungnahme. Einmal mehr würden die Gastrobetriebe im Ungewissen gelassen. Zudem hinterfragt die Partei das Konsultationsverfahren: «Wie sollen die Kantone Stellung nehmen können ohne konkrete Öffnungstermine und ohne verbindliche Datenbasis?»

Terrassenöffnung als Scheinlösung

Auch für Gastrosuisse, einen der härtesten Kritiker des Bundesrates, ist das Zuwarten der Landesregierung unverständlich. «Der Bundesrat foutiert sich um die Empfehlung der direkt betroffenen Branchen», sagte Verbandspräsident Casimir Platzer an einer Medienkonferenz am Freitag.

Dabei gehen Gastrosuisse auch die in Aussicht gestellten Lockerungsschritte zu wenig weit. «Die Terrassenöffnung ist eine Scheinlösung», so Platzer. Für die meisten Betriebe sei diese in der Praxis nur sehr schwer umzusetzen.

GLP: Bundesrat geht richtig vor

Zuspruch erhält die Landesregierung dagegen von Die Mitte. Die vorgesehenen Öffnungen gingen «grundsätzlich in die richtige Richtung», wie die Partei in einer ersten Reaktion schreibt. Sie begrüsst vor allem die mögliche Öffnung der Restaurantterrassen per 22. März sowie die Aufhebung der Fünf-Personen-Regel in Innenräumen. «Alle Öffnungen müssen aber im Einklang mit der epidemiologischen Lage getroffen werden,» versichert Mitte-Präsident Gerhard Pfister.

Wenig überraschend kommt der Beifall sowohl aus der linken Ecke wie auch vonseiten der Grünliberalen GLP. So bekundet Balthasar Glättli, Präsident der Grünen, seine Unterstützung für die Verknüpfung der Öffnungsschritte mit bestimmten Richtwerten:

Der Bundesrat knüpfte vor 2 Wochen weitere #Corona- Öffnungsschritte an epidemiologische Richtwerte.

Wir @gruenech unterstützen dieses Vorgehen:

Nur wenn das (von vielen geforderte) Ampelsystem 🟢🟢🟢🟢 zeigt, ist die schrittweise Öffnungsstrategie auch sicher. #COVID19 — Balthasar Glättli (@bglaettli) March 12, 2021

Ebenfalls auf Twitter äusserte sich GLP-Präsident Jürg Grossen. Die Situation sei weiterhin fragil und die weitere Entwicklung unklar. «Es ist daher richtig, dass der Bundesrat vorsichtig vorgeht und gleichzeitig Perspektiven bietet», so der Berner Nationalrat. Gleichzeitig hoffe er, dass bald Öffnungsschritte möglich sind. «Das würde uns allen gut tun.»