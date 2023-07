Auch am Nachmittag mit Wind zu rechnen

Dass sich Waldbrände rasch ausbreiten, hängt oftmals mit Trockenheit und Winden zusammen. So auch in Bitsch, wo der Wind am Montag Abend zu einer raschen Ausbreitung des Feuers geführt hat. Wie die Behörden am Vormittag mitteilten, hat der Wind zwischenzeitlich abgenommen, könnte aber bereits am Nachmittag wieder stärker blasen.

