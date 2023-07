Die Armee stellt ab Mittwoch Spezialisten bereit

Auf Antrag des Kantons Wallis wird die Armee auch in den nächsten Tagen mit einem Super Puma der Luftwaffe zur direkten Brandbekämpfung bereit sein und ab Mittwoch zusätzlich mit einem Super Puma bei der Brandkontrolle im Einsatz stehen. Das schreibt die Armee am Dienstagabend in einer Mitteilung.

Am Boden unterstützen zudem ab Mittwoch Brandbekämpfungsspezialisten des Lehrverbandes Genie/Rettung/ABC sowie Durchdiener der Infanterie mit zwei speziell ausgerüsteten Fahrzeugen die zivilen Einsatzkräfte bei der Lokalisierung von Glut- und Brandnestern. Die Detektierung der Brandnester geschehe vor allem in den kühleren Abend- und Nachtstunden, heisst es in der Mitteilung. (red/ste)