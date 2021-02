Liberale Partei Abstimmung der FDP-Delegierten scheitert an technischen Pannen Bei der Delegiertenversammlung der FDP kam es zu grösseren technischen Problemen. Sämtliche Abstimmungen müssen wiederholt werden.

Die Technik machte der FDP an ihrer Delegiertenversammlung zu schaffen. Keystone

(gb) Am Samstag hätten die Delegierten der FDP Schweiz über die Trinkwasserinitiative, die Pestizidinitiative und das Covid-19-Gesetz abstimmen sollen. Weil die Delegierten einzeln und nicht wie von der Parteileitung vorgesehen zusammen über die beiden Landwirtschaftsinitiativen zusammen abstimmen wollten, entschied die Partei bereits während der Versammlung, diese Abstimmungen auf den Nachmittag und den Sonntag zu verschieben.

Am späteren Nachmittag meldete die Partei, dass sämtliche Resultate der Abstimmungen erst am Sonntagabend bekanntgegeben werden. Grund dafür sind technische Probleme. Wie der Kommunikationschef Arnaud Bonvin gegenüber CH Media sagte, ist davon auch die Abstimmung über das Covid-19-Gesetz betroffen. Einige Delegierte hätten sich vor der Abstimmung nicht richtig anmelden können. Es sei nicht das erste Mal, dass die FDP-Delegierten online hätten abstimmen müssen, so Bonvin. Zu technischen Problemen sei es jetzt aber zum ersten Mal gekommen.