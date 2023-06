Lex Koller Küchen statt Kochnischen? Umbaustopp für Luxus-Suiten auf dem Bürgenstock Kochnischen in Luxus-Suiten im Bürgenstock Resort dürfen nicht zu Küchen ausgebaut werden. Das hat das Bundesgericht entschieden und widerspricht damit dem Kanton Nidwalden. Zumindest vorläufig.

Hotel oder Ferienwohnung? Um den Status der Luxus-Suiten auf dem Bürgenstock streiten sich Bund und Kanton Nidwalden vor Bundesgericht. Bild: Romano Cuonz

Greift die Lex Koller auch beim Bürgenstock Resort? Geht es nach dem Nidwaldner Verwaltungsgericht, dürfen Ausländer in dem Tourismusprojekt hoch über dem Vierwaldstättersee ohne Einschränkung Wohnungen erstehen. Ein entscheidendes Detail ist allerdings umstritten: Ist in diesen Luxus-Suiten auch eine Küche, statt der ursprünglich bewilligten Kochnischen, erlaubt?

Während der Standortkanton kein Problem damit sieht, Kochnischen nachträglich in Küchen auszubauen, hat das Bundesamt für Justiz (BJ) den Nidwaldner Entscheid vor Bundesgericht gezogen. Begründung: Damit werde die Lex Koller umgangen. Deren Ziel lautet, die Überfremdung des einheimischen Bodens zu verhindern.

Denn mit normaler Küche würden die Luxus-Suiten nicht mehr genügend Leistungen von der ständigen Betriebsstätte beziehen und damit zu klassischen Ferienwohnungen. Daran vermöge auch eine vorgeschriebene monatliche Pauschale der Luxus-Suiten für Resortdienstleistungen nichts zu ändern. Erst recht nicht, wenn diese wie vorgesehen viel zu tief angesetzt sei.

Zwischensieg für den Bund

Zum Fall selber nimmt das Bundesgericht in dem am Freitag publizierten Zwischenentscheid zwar nicht Stellung. Dessen Ausgang sei noch offen, heisst es. Klar ist für Lausanne jedoch: Bis die eigentliche Frage geklärt ist, darf auf dem Bürgenstock keine Kochnische ausgebaut werden. Ein Etappensieg für den Bund also gegen den Kanton Nidwalden.

Der Lex-Koller-Streit auf dem Bürgenstock reicht im Kern zurück ins Jahr 2010. Damals haben sich die Resort- sowie die Bahn- und Lift-Betreiber an den Standortkanton gewandt, um ihre Anlage von der Lex Koller auszunehmen. Dem pflichtete Nidwalden im Grundsatz bei. Seit 2011 gehört der Bürgenstock einer Gesellschaft des katarischen Staatsfonds. Daraufhin ist dieser ab 2014 in vier Jahren total umgebaut worden. (sat)