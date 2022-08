Leberversagen Novartis bestätigt Todesfälle von Kindern durch Medikament gegen Muskelschwund In Russland und Kasachstan sind bei der Therapie mit einem millionenteuren Novartis-Medikament zwei Todesfälle aufgetreten. Der Konzern bestätigt den Zusammenhang.

Die Gentherapie Zolgensma von Novartis gilt als teuerstes Medikament der Welt. Keystone

Akutes Leberversagen sei eine bekannte Nebenwirkung von Zolgensma, sagte Novartis-Sprecher Satoshi Sugimoto am Freitag auf Anfrage von CH Media. Er bestätigte Berichte anderer Medienportale, wonach in Russland und Kasachstan zwei Kinder an den Nebenwirkungen des Medikaments gestorben sind. Es handelt sich laut Novartis um die ersten tödlichen Fälle im Zusammenhang mit Zolgensma.

In Übereinstimmung mit den Gesundheitsbehörden werde Novartis die Kennzeichnungen des Medikaments nun aktualisieren und darauf hinweisen, dass aktues Leberversagen mit Todesfolge gemeldet worden sei, so der Sprecher weiter. Dennoch sei das Risiko-Nutzen-Profil von Zolgensma insgesamt günstig. «Bis heute wurden mit Zolgensma weltweit mehr als 2300 Patienten behandelt.»

Zolgensma wird gegen erblich bedingten Muskelschwund bei kleinen Kindern eingesetzt und gilt als teuerste Therapie der Welt: Eine Anwendung kostet mehr als zwei Millionen US-Dollar. Die Gentherapie ist seit 2019 auf dem Markt. In der Schweiz ist sie seit 2021 ebenfalls zugelassen. (wap)