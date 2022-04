Lebensmittel Schweizerinnen kaufen für mehr als 4 Milliarden Franken Bio-Produkte Bio-Produkte sind in der Schweiz gefragt wie nie: Insgesamt haben Detailhandel und Direktvermarktung im vergangenen Jahr erstmals mehr als vier Milliarden Franken mit Bio-Produkten umgesetzt.

Bio ist in der Schweiz weiter auf dem Vormarsch: Der Umsatz von Bio-Produkten knackte erstmals die 4-Milliarden-Grenze. Keystone

Pandemiebedingt waren Bio-Produkte im Jahr 2020 besonders stark nachgefragt. Nun konnte die Branche im vergangenen Jahr nochmals einen draufsetzen: Die Schweizerinnen und Schweizer kauften für über 4 Milliarden Franken Bio-Lebensmittel ein. Der Bio-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 150 Millionen Franken an und der Marktanteil legte um 0,6 auf 10,9 Prozent zu, wie Bio Suisse am Mittwoch mitteilte. Seit 2016 stieg der Umsatz damit um 1,5 Milliarden Franken an.

Wie bereits in den Vorjahren waren Eier, Brot und Gemüse die beliebtesten Produkte. Allerdings waren die Umsätze bei Gemüse und Salat rückläufig. Der Grund: Das schlechte Wetter im vergangenen Sommer führte zeitweise zu Engpässen.

Betriebsaufgaben wegen Generationenwechsel

Aktuell arbeiten 7473 Landwirtschaftsbetriebe nach den Richtlinien von Bio-Suisse und sind damit Knospe-zertifiziert. Gemeinsam bearbeiten sie 177'060 Hektaren Landwirtschaftsfläche – 4000 Hektaren mehr als im Vorjahr. Den grössten Anteil an Bio-Betrieben hat der Kanton Graubünden mit 63,9 Prozent, wie es weiter heisst. Insgesamt darf in der Schweiz rund jeder sechste Hof die Knospe tragen.

Allerdings sei der Netto-Zuwachs mit 23 zusätzlichen Betrieben geringer als in früheren Jahren. Der Verband führt dies auch auf den aktuellen Generationenwechsel zurück. Dieser führe zu mehr Betriebsaufgaben. Die neuen Höfe kommen vor allem aus den Kantonen Bern, Waadt und Aargau mit 47, 32 respektive 24 frischen Bio-Höfen.

Bio Suisse geht aufgrund der steigenden Nachfrage nach Bio-Produkten im laufenden Jahr jedoch wieder von einem stärkeren Zuwachs aus. Der Verband sucht zudem aktiv nach Betrieben, die auf Bio umstellen wollen – vor allem in den Bereichen Rindfleisch oder Ackerkulturen wie Sonnenblumen oder Weizen. (abi)