Langsamverkehr in Städten Der Bundesrat will Velostreifen auch für Kleinfahrzeuge und Cargo-Bikes öffnen Geht es nach dem Bundesrat, sollen elektrische Kleinfahrzeuge und Cargo-Bikes bald auch offiziell den Velostreifen nutzen dürfen. Vorab in Städten soll damit der Langsamverkehr gestärkt werden.

Kleinfahrzeuge wie Cargo-Bikes boomen. Nun will der Bundesrat prüfen, wie der Strassenverkehr entflochten werden kann. (Symbolbild) Boris Bürgisser

Das Potenzial, um den Langsamverkehr in der Schweiz stärker zu fördern, ist gross. Zu diesem Fazit kommt der Bundesrat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht im Auftrag des Parlaments. Gleichzeitig hält die Regierung als Ziel fest, es seien neue Regelungen zu finden, die «ein sicheres Nebeneinander der verschiedenen Verkehrsmittel und -arten auf den knappen Verkehrsflächen» garantieren.

Konkret schlägt der Bundesrat vor, die Gewichtslimite auf Velostreifen von 200 auf 250 Kilo zu erhöhen. Damit sollen diese künftig auch von schweren Cargo-Bikes und elektrisch betriebenen Kleinfahrzeugen benutzt werden dürfen. Die Tempolimite von 25 Stundenkilometern bleibt bestehen. Sogenannt schnelle E-Bikes (bis 45 Stundenkilometer) sollen als einzige den Velostreifen und normalen Strassenbereich nutzen dürfen. Bislang müssen diese – wenn vorhanden – den Velostreifen nutzen.

Busspuren generell für Velos öffnen?

Zudem schlägt der Bundesrat vor, dass die aktuelle Höchstbreite für schwere Lastenräder von 1 auf 1,2 Meter ausgeweitet wird. Auch sollen sie neu bis 450 Kilo schwer sein dürfen. Damit will der Bundesrat auf das wachsende Bedürfnis von Kurieren reagieren, in urbanen Gebieten mit elektrisch betriebenen Kleinfahrzeugen Waren auszuliefern.

Weiter beauftragt der Bundesrat das Verkehrsdepartement zu prüfen, ob Busstreifen generell oder je nach Tageszeit für den Veloverkehr geöffnet werden können. Um Flächen des Langsamverkehrs besser sichtbar zu machen, wären für die Regierung auch Einfärbungen denkbar.

Trottoir bleibt Fussverkehr vorbehalten

Das Trottoir dagegen soll laut dem Bundesrat den Fussgängerinnen und Fussgängern vorbehalten bleiben. Und elektrisch betriebene Fahrzeuge ohne Lenk- und Haltestange sowie Bremsen (Mono-Wheels, Hoverboards oder E-Skateboards) sollen vom Strassenraum ausgeschlossen bleiben.

Laut Bundesrat ist der Langsamverkehr in der Schweiz derzeit grossen Veränderungen unterworfen. Städte und Agglomerationen setzten verstärkt auf das Velo, konventionelle und schnelle E-Bikes seien zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Hinzu kommen E-Trottinetts und weitere elektronische Kleinfahrzeuge. Dies alles stelle den Gesetzgeber und die Vollzugsbehörden vor Herausforderungen. Der nun publizierte Bericht, der auf Vorstösse von Thierry Burkart (FDP/AG) und Martin Candinas (Mitte/GR) zurückgeht, soll Ansätze aufzeigen, wo diese ansetzen können.

In einer ersten Stellungnahme begrüsst der Verkehrsclub der Schweiz die vom Bundesrat beschlossene Stossrichtung «als weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Raum- und Verkehrsentwicklung». Diese Massnahmen würden das Unfallrisiko senken und das Nebeneinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden klären und vereinfachen.