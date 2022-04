Landesregierung Bundesrat hält Ende April Sitzung im Forschungszentrum «Cern» in Genf ab Am 27. April trifft sich der Gesamtbundesrat zu einer Sitzung im Kernforschungszentrum «Cern». Danach geht er auf Tuchfühlung mit der Genfer Bevölkerung.

Bundespräsident Ignazio Cassis suchte sich für die diesjährige Sitzung ausserhalb des Bundeshauses das «Cern» in Genf aus. Keystone

Magistraten jeglicher Couleur geben sich gerne volksnah. Wohl auch deshalb hält der Bundesrat seit 2010 Sitzungen «extra muros» ab, also ausserhalb des Bundeshauses. Nach Luzern im vergangenen Jahr ist nun am 27. April der Kanton Genf an der Reihe. Die Sitzung hält der Bundesrat dabei im Kernforschungszentrum «Cern» ab, wie die Bundeskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Bundespräsident Ignazio Cassis habe den Austragungsort gewählt, da er sein Präsidialjahr dem Motto «Innovation und Vielfalt» widme. Nach der ordentlichen Sitzung ist im Ortszentrum der Gemeinde Meyrin eine Begegnung mit der Bevölkerung und der Kantonsregierung vorgesehen.

Seit Beginn der Tradition im Jahr 2010 ist dies das 16. Mal, dass die Landesregierung für die wöchentliche Sitzung ausserhalb des Bundeshauses zusammenkommt. (dpo)