Landesausstellung Svizra27 Aargau, beide Basel, Solothurn: Diese fünf Projekte wollen die Schweiz als neue Expo begeistern Der Ideenwettbewerb für die nächste Landesausstellung geht in die heisse Phase. Von den zehn Projekten hat die Jury von Svizra27 fünf nominiert. Das Siegerprojekt wird im September erkoren.

Das Logo der Landesausstellung Svizra 27. Keystone

(rwa) Das Projekt Svizra27 der Nordwestschweizer Kantone Solothurn, Aargau, der beiden Basel und Jura ist einen Schritt weiter. Fünf Projekte haben es in dem dreistufigen Verfahren in die Endphase geschafft, wie der Verein am Dienstag bekanntgab. Diese Projekte müssten nun die Flughöhe eines Landesausstellungsprojektes erreichen, wird alt Bundesrätin und Jurorin Doris Leuthard in der Mitteilung zitiert. Nun gelte es die Frage zu beantworten, wie das Motto «Mensch – Arbeit – Zusammenhalt» inhaltlich umgesetzt werde.

Klar ist: Svizra27 wird an mehreren Spielorten in allen fünf Kantonen stattfinden. Denkbar sind Brachen mit urbanem oder industriellem Charakter. Oder es könnte «vergessenen und unattraktiven Orten» neues Leben eingehaucht werden.

In die Endrunde haben es folgende fünf Projekte geschafft: