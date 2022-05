Landesausstellung 159 Tage für die Ewigkeit: Die Expo.02 feiert Jubiläum Grund zur Feier: Am Samstag jährt sich die Eröffnung der Expo.02 bereits zum 20. Mal. «Mister Expo» Hans Stöckli erlebte an der Landesausstellung mitunter «die schönsten Tage» seines Lebens und erläutert, was deren Errungenschaften waren.

Der damalige Bieler Stadtpräsident Hans Stöckli zeigt Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein und dem Schweizer Bundespräsidenten Kaspar Villiger (v.l.) die Expo.02. (Archivbild) Keystone

Die Schweizer Landesausstellung ist so etwas wie der Pulsmesser der Nation. Im Vierteljahrhundert-Takt bildet die Expo die Schweizer Kultur, Politik und Wirtschaft als eine Momentaufnahme der Epoche ab. Gleichzeitig blicken Landesausstellungen jeweils auch nach vorne; sie wollen Impulse für die Zukunft geben und laden die Bevölkerung zum Diskutieren ein.

Viele hierzulande dürften sich noch bestens an die letzte Landesausstellung erinnern, die Expo.02. Am Samstag jährt sich die Eröffnung der ersten Schweizerischen Landesausstellung im neuen Jahrtausend bereits zum zwanzigsten Mal.

10,3 Millionen Menschen besuchten Expo.02

Mit 10,3 Millionen Besucher in 159 Tagen war die Ausstellung ein grosser Publikumserfolg. Doch zu Beginn deutete nichts auf diesen Erfolg hin: Das Projekt hing am seidenen Faden und drohte mehrere Male abzustürzen. Die Diskussionen um eine sechste Landesausstellung begannen bereits Ende der 1980er-Jahre. Ehe sie 2002 stattfinden konnte, wurde sie dreimal verschoben. Zudem gaben bei den Verantwortlichen mehrere personelle Abgänge zu reden – wie derjenige der künstlerischen Leiterin Pipilotti Rist.

12 Bilder 12 Bilder Der Monolith, Wahrzeichen der Arteplage Murten, wog fast 4000 Tonnen. Entworfen wurde er vom Pariser Architekten Jean Nouvel. Keystone

Die finanzielle Sicherung der Landesausstellung stand ebenfalls auf der Kippe. Mehrere Male musste das Budget wegen Kostenüberschreitungen aufgestockt werden. Letztenendes wendete der Bund mit 1 Milliarde Franken rund 10 Mal mehr auf, als ursprünglich vorgesehen war.

20 Jahre später ist aber von der turbulenten Geschichte der Expo.02 kaum mehr die Rede. Heute erinnert man sich vor allem an ein grosses Volksfest im Drei-Seen-Land und an die vier Arteplage: die markanten Ausstellungsgelände an den Ufern des Neuenburger-, Bieler- und Murtensees sowie das «Piratenschiff» – die mobile Arteplage des Kantons Jura.

Expo.02 lebt noch einmal hoch

Anlässlich des Jubiläums findet am Samstag in Biel eine Feier statt, an der die Expo.02 unter anderem mit Filmvorführungen und der Vernissage der Wanderausstellung «Die Schweizerischen Landesausstellungen» noch einmal gewürdigt wird. Gefeiert wird dabei im «Das Zelt», das einzig noch existierende Projekt der damaligen Expo.

In der vordersten Reihe mit dabei ist auch der ehemalige Bieler Stadtpräsident Hans Stöckli. Neben dem im Oktober 2021 verstorbenen damaligen künstlerischen Direktor Martin Heller nahm ihn die Öffentlichkeit als «Mister Expo» wahr, als Gesicht der Landesausstellung. In seiner Doppelrolle als Bieler Stadtpräsident und Mitglied des Expo-Leitungsausschusses hat der aktuelle Ständerat massgeblich dazu beigetragen, dass der Grossanlass ein Erfolg wurde.

«Expo-Tage gehören zu den schönsten meines Lebens»

Im Gespräch erinnert er sich, wie das Projekt, nicht immer unter einem guten Stern gestanden habe. Zuweilen war die Rede vom Abbruch der Expo. «Umso schöner war es, als sie stattfand», sagt Stöckli. «Die 159 Expo-Tage gehörten zu den schönsten meines Lebens.» In Erinnerung bleiben ihm vor allem die unzähligen Begegnungen mit verschiedenen Menschen. «Jeder Tag war anders.»

Die Stadt Biel habe damals von der Expo stark profitiert. So habe sich sowohl die politische Infrastruktur wie auch das Image der Stadt im Zuge der Landesausstellung verbessert. Die Stadtentwicklung selber habe einen «unglaublichen Schub» erlebt, so Stöckli. Das wurde letztlich 2004 auch mit dem Wakker-Preis honoriert. «In der ganzen Schweiz bekamen wir nur Lob für die Stadtentwicklung.»

Expo als Chance genutzt

Mit Blick auf die gesamte Schweiz hatte die damalige Landesausstellung gemäss dem 70-jährigen SP-Politiker vor allem eine Auswirkung: «Die Expo hat ein unverkrampftes Verhältnis zum Begriff ‹Heimat› hergestellt.» Dieser sei demokratisiert worden – was aus Sicht von Stöckli «eine der grössten Errungenschaften der Ausstellung» gewesen ist.

Für Stöckli selber hatte die Landesausstellung ebenfalls einen positiven Effekt, wie er einräumt. «Sie gab mir die Möglichkeit, mich national zu profilieren.» 2004 schaffte er den Einzug in den Nationalrat, 2011 folgte die Wahl in den Ständerat, den er 2019/2020 präsidierte. Vor kurzem gab das Polit-Urgestein bekannt, dass er sich im November 2023 aus der Politik zurückziehen will. Nicht zuletzt hat sich Stöckli, der 1964 als 12-jähriger Bub am Umzug zur Landesausstellung in Lausanne dabei sein konnte, mit der Durchführung der Expo einen «Bubentraum» erfüllt.

Expo 27: eine Tradition weiterführen

Doch an der Jubiläumsfeier soll nicht bloss in alten Erinnerung geschwelgt, sondern – ganz im Geiste der Expo – auch in die Zukunft geblickt werden. Denn die insgesamt siebte Landesausstellung seit 1883 soll voraussichtlich 2027 stattfinden. Die Delegationen der vier Projekte, die sich dafür bewerben, stellen am Fest ihre jeweiligen Ideen in einem Podiumsgespräch vor.

Auch Hans Stöckli hat die Projekte «selbstverständlich mit grossem Interesse verfolgt». Doch inhaltlich möchte er sich nicht zu den Ideen äussern. Er zeigt sich stolz und glücklich, dass «unsere Expo dazu beiträgt, die Tradition weiterzuführen.»