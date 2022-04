Kundgebung Trotz eisiger Temperaturen: Tausende gehen in Bern für Frieden auf die Strasse Über 70 Organisationen haben zur nationalen Friedenskundgebung in Bern aufgerufen. Die Menschen kamen zahlreich. Tausende trotzten Kälte, Regen und Schnee.

Die Kälte konnte den Kundgebungsteilnehmern nichts anhaben. Amnesty Schweiz/Twitter

«Frieden jetzt», «Menschen auf der Flucht schützen» oder «Stop the war»: Die Botschaften auf den Schildern und Bannern war klar: Die Menschen riefen am Samstag in Bern zum Frieden und einer Beendigung des Krieges in der Ukraine auf. Trotz Kälte und Schnee versammelten sich mehrere Tausend Menschen auf der Schützenmatte.

Paix ! Paix! Arrêts immédiat des combats ! Retrait des troupes Russes du territoire ukrainien. Mise en œuvre des sanctions contre les agresseurs. Justice internationale pour les criminels de guerre! pic.twitter.com/bJSE6AWD1z — Carlo Sommaruga (@CarloSommaruga) April 2, 2022

Zur bewilligten «nationalen Friedenskundgebung» hatte ein breites, überparteiliches Bündnis aufgerufen. Politisch war dabei von Links und Rechts fast alles vertreten, was Rang und Namen hat. Von der SP bis zur FDP wurde fast das ganze politische Spektrum abgedeckt. Einzige Abwesende war nicht überraschend die SVP. An der Kundgebung liefen auch Mitglieder zahlreicher Organisationen aus der Zivilgesellschaft mit wie Gewerkschaften, NGO oder kirchliche Organisationen. (rwa)