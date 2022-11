Nationale Iran-Kundgebung in Bern. CH Media Video Unit

Kundgebung Grosse Iran-Demo in Bern: SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen schneidet sich die Haare ab Auf dem Bundesplatz in Bern versammelte sich am Samstagnachmittag eine grosse Menschenmenge, um gegen das islamische Regime in Iran zu demonstrieren. Auch Schweizer Politikerinnen solidarisierten sich mit der «feministischen Revolution».

Symbolträchtige Geste: SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen solidarisierte sich auf dem Bundesplatz mit den Frauen im Iran. Keystone

Im Publikum wurden Fahnen Kurdistans und der alten persischen Monarchie geschwenkt, auf der Bühne feierten Schweizer Politikerinnen die Proteste im Iran als die «weltweit erste feministische Revolution, die je stattgefunden hat», wie es die exil-iranische Radiomacherin Shiva Arbibi in ihrer Rede formulierte.

Immer wieder wurden die Rednerinnen von lauten Sprechchören unterbrochen, die ein Ende der islamischen Republik forderten. Prominent in Szene setzte sich SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen, die sich auf der Bühne die Haare abschnitt – dies als Zeichen der Solidarität. Weitere Schweizer Rednerinnen waren Mitte-Nationalrätin Marianne Binder und die Berner Grüne Natalie Imboden.

Hier schneidet sich Flavia Wasserfallen die Haare ab. CH Media Video Unit

Harte Kritik an der Sanktionspolitik des Bundesrates

Sie alle kritisierten den Umgang des Bundesrates mit dem Iran: Dieser hatte am Mittwoch beschlossen, das Regime in Teheran wegen der mutmasslichen Lieferung von Drohnen an Russland zu sanktionieren, nicht aber wegen der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Land – dies auch vor dem Hintergrund des Schutzmachtmandats, mit dem die Schweiz als neutrale Vermittlerin den diplomatischen Kontakt zwischen den USA und der Islamischen Republik ermöglicht.

«Diese Haltung ist eine Schande», sagte Natalie Imboden vor den Demonstrierenden in Bern. «Die Schweiz kann sich nicht hinter dem Schutzmachtmandat verstecken», rief sie in die Menge: Die Menschenrechte müssten für die Schweiz Priorität haben.

In den vergangenen Wochen war es in der Schweiz bereits mehrfach zu Iran-Demos gekommen. Hintergrund sind die Unruhen in der Islamischen Republik, bei denen es immer wieder zu brutalen Zusammenstössen zwischen Ordnungskräften und Dissidenten kommt. (wap)