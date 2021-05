Kundgebung Corona-Skeptiker ziehen durch Innenstadt von Neuenburg Die Gruppierung «Stiller Protest» hat zu einem Protestmarsch am Samstag in Neuenburg aufgerufen. Es ist die erste bewilligte Kundgebung von Coronaskeptikern seit ihrem Aufmarsch in Liestal.

Demonstranten bei einer Corona-skeptischen Kundgebung in Neuenburg. Luc-Olivier Erard/Twitter

Seit Mittag haben sich gemäss verschiedenen Medienberichten circa 1000 Demonstranten am Samstag im Park Jeunes Rives in Neuenburg versammelt. Zur Kundgebung aufgerufen hat die Corona-skeptische Gruppierung «Stiller Protest». Laut eigenen Angaben wollen die Teilnehmenden gegen das Covid-Gesetz und das neue Anti-Terror-Gesetz PMT protestieren.

Die Neuenburger Polizei empfiehlt derweil auf Twitter Automobilisten, das Stadtzentrum zu meiden:

[Perturbation trafic]🚗🚦⚠️Dans le cadre de la manifestation autorisée ce jour en Ville de Neuchâtel, l'Avenue du 1er Mars ainsi que la place Numa-Droz seront fermées à la circulation de 13h30 à 15h30. Prière aux automobilistes d'éviter le secteur. @neuchatelville #manifestation — Police neuchâteloise (@polneuch) May 22, 2021

Wie geplant haben sich laut Medien, die vor Ort in Neuenburg berichten, die Demonstranten gegen 14 Uhr zum Protestmarsch durch die Innenstadt in Bewegung gesetzt. Die wenigsten scheinen dabei eine Maske zu tragen.

Les manifestants de la Stiller Protest se rassemblent aux Jeunes-Rives à #Neuchatel. Moins de 1% portent un masque. pic.twitter.com/sGY2vIsrxl — Luc-Olivier Erard (@Sokiosque) May 22, 2021

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer planen gegen 15 Uhr wieder auf das Jeunes-Rives-Areal zurückzukehren. Anschliessend sollen gemäss einem Facebook-Post von «Stiller Protest» verschiedene Redner auftreten, die ebenfalls dem Corona-skeptischen Lager einzuordnen sind.

Bei der Kundgebung in Neuenburg handelt es sich um die erste grössere Protest-Aktion von Corona-Skeptikern, die von Behörden seit der Kundgebung in Liestal bewilligt wurde. Damals versammelten sich etwa 8000 Demonstranten, wobei die meisten die Abstandsregeln und Maskentragpflicht missachteten.

In der Folge wurden weitere Demonstrationen nicht mehr bewilligt, etwa eine für den 10. April geplante Kundgebung in Altdorf ebenso wie eine Demonstration in Rapperswil am 27. April. Gleichwohl fanden sich mehrere tausend Demonstranten zu den unbewilligten Kundgebungen zusammen. Jüngst haben die Stadtbehörden von Solothurn ein Gesuch von «Stiller Protest» für eine Kundgebung am 29. Mai abgelehnt. (dpo)