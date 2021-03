Kriminalstatistik Gewalttaten nahmen 2020 um fast zehn Prozent zu Einen starken Anstieg zeigt die Kriminalitätsstatistik bei versuchter Tötung, Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung. Die Zahl der Einbrüche ging dagegen weiter zurück.

Sinkender Trend seit 2012: Die Zahl der Einbruchdiebstähle ging auch 2020 zurück. (Symbolbild)

zvg

(wap) Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz 1668 schwere Gewaltstraftaten zur Anzeige gebracht, 8,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies zeigt die am Montag veröffentlichte Kriminalstatistik. Eine Zunahme gab es insbesondere bei der Zahl der versuchten Tötungsdelikte, der Vergewaltigungen und der schweren Körperverletzung. Stabil blieb die Zahl der vollendeten Tötungsdelikte: 47 Menschen kamen 2020 in der Schweiz gewaltsam zu Tode. Mehr als die Hälfte der Tötungen gehen auf häusliche Gewalt zurück, die Opfer waren grossmehrheitlich Frauen und Kinder. Elf Frauen wurden von ihrem aktuellen oder ehemaligen Partner getötet, neun Kinder von einem Elternteil. 2019 waren in der Schweiz 46 Menschen gewaltsam getötet worden.

Weiter rückläufig war die Zahl der Einbruch- und Einschleichdiebstähle: Sie ging um 9,9 Prozent auf 32'819 zurück. Damit setze sich ein schon seit 2012 anhaltender Trend fort, schreibt das Bundesamt für Statistik (BfS) in einer Mitteilung zur Kriminalstatistik. Stark zurück ging im Pandemiejahr die Zahl der Taschendiebstähle (-28,7 Prozent), dafür wurden vermehrt E-Bikes geklaut: Hier betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahr 37,5 Prozent.

Gesunken ist die Zahl der registrierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (-9,4 Prozent) und das Ausländer- und Integrationsgesetz (-11,5 Prozent). Gesamthaft sank die Zahl der registrierten Straftaten. Erstmals veröffentlichte das BfS auch die Zahl der Straftaten im digitalen Raum. 24'398 solcher Fälle wurden 2020 registriert, bei 84,2 Prozent handelte es sich um Wirtschaftskriminalität. 10,7 Prozent der digital verübten Straftaten haben einen sexuellen Hintergrund, rund 5 Prozent entfallen auf Rufschädigung und unlauteres Verhalten.