Kriminalstatistik Digitale Straftaten nahmen 2021 um fast einen Viertel zu In der Schweiz wurden letztes Jahr 30'351 Straftaten mit einer digitalen Komponente registriert – 24 Prozent mehr als im Vorjahr. In den meisten Fällen handelte es sich um Cyberkriminalität.

Die Cyberkriminalität stieg im vergangenen Jahr stark an. Besonders häufig waren Betrug und Identitätsdiebstahl. (Symbolbild) Keystone

Im Durchschnitt wurden in der Schweiz 2021 täglich 83 digitale Straftaten begangen. Dies meldete das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag. Am stärksten zugenommen hat dabei der Cyberbetrug. In 6884 Fällen wurden auf Kleinanzeigenportalen bestellte und bezahlte Waren nicht geliefert. In 6670 Fällen wurden Online-Zahlungssysteme oder eine fremde Identität missbraucht, um einen Betrug zu begehen. Insgesamt zählt das BFS 30'351 Straftaten mit einer digitalen Komponente, 88 Prozent davon werden als Cyberkriminalität klassifiziert. Im Vorjahr 2020 waren es noch 24'398 Fälle. Dies entspricht einer Zunahme um 24 Prozent.

Kaum verändert hat sich mit 1665 Straftaten die Zahl der schweren Gewaltdelikte. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Gewalttaten: Die Vergewaltigungen erreichten mit insgesamt 757 den höchsten Wert der letzten zehn Jahre. Zurückgegangen ist dagegen die Zahl der Tötungsdelikte. Mit 42 vollendeten Tötungen wurde einer der tiefsten Werte seit Beginn der Erhebung 1982 verzeichnet.

Fälle in den eigenen vier Wänden

Die Mehrheit der Tötungsdelikte wurde dabei im häuslichen Bereich begangen: 54 Prozent der Fälle geschahen in den eigenen vier Wänden. 15 Frauen und ein Mann wurden innerhalb einer aktuellen oder ehemaligen Partnerschaft getötet. Bei drei Todesopfern handelte es sich um Kinder, die von einem Elternteil getötet wurden.

Ein Anstieg wurde auch bei den von Minderjährigen begangenen schweren Gewaltdelikten beobachtet, dies bereits im sechsten Jahr in Folge. Die Steigerung gegenüber 2020 beträgt 14,5 Prozent. Eine konstante Abnahme gibt es dagegen bei Einbruch- und Einschleichdiebstählen, deren Zahl seit 2012 konstant abnimmt. Gegenüber dem Vorjahr wurde 2021 ein Rückgang um fünf Prozent verzeichnet. Einen massiven Anstieg gibt es beim Diebstahl von E-Bikes: Mit 8919 Fällen wurden 47 Prozent mehr E-Bike-Diebstähle registriert als im Vorjahr.