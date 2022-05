Kriegsgeflüchtete «Humanitärer Schutz»: Schweizerische Flüchtlingshilfe fordert neuen Schutzstatus Die Ungleichbehandlung von Geflüchteten ist der Flüchtlingshilfe ein Dorn im Auge. Deshalb soll per Gesetz ein neuer Schutzstatus geschaffen werden, fordert sie in einem Positionspapier.

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe will den F-Ausweis abschaffen und einen neuen Status unter dem Namen «humanitärer Schutz» einführen. Damit sollen Ungleichbehandlungen unter Geflüchteten vermieden werden. Keystone

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) will den F-Ausweis für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer abschaffen und durch einen neuen Schutzstatus ersetzen, «der eine rasche und nachhaltige Integration ermöglicht». Die SFH schlägt vor, den neuen Status als «humanitären Schutz» zu bezeichnen. So steht es in einem Positionspapier, das die Flüchtlingshilfe am Montag veröffentlicht hat.

Damit will die Flüchtlingshilfe insbesondere die Ungleichbehandlung von Geflüchteten mit Schutzstatus S gegenüber anderen Kriegsvertriebenen angehen. Vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis hätten einen vergleichbaren Schutzbedarf wie anerkannte Flüchtlinge und blieben erfahrungsgemäss langfristig in der Schweiz, schreibt die SFH:

«Doch der Status erschwert den Betroffenen, in Gesellschaft und Arbeitsleben Fuss zu fassen.»

Die bestehenden Einschränkungen seien aus menschenrechtlicher Sicht sowie mit Blick auf die Integration unhaltbar. So muss der neue Status laut der Flüchtlingshilfe folgende Rechte gewähren: Familiennachzug, Reisefreiheit, Kantonswechsel, Sozialhilfe, adäquate Unterbringung und Begleitung sowie eine Perspektive bei längerem Aufenthalt. Nach fünf Jahren sollen Geflüchtete eine Aufenthaltsbewilligung beantragen können.

Diskussion um Ungleichbehandlung ist neu befeuert

Die Forderung nach einem einheitlichen Schutzstatus für alle Kriegsgeflüchteten ist nicht neu. Doch die aktuelle Diskussion um Ungleichbehandlung von Geflüchteten aus der Ukraine mit Schutzstatus S und anderen Kriegsvertriebenen verdeutliche den Handlungsbedarf, so die Flüchtlingshilfe. Ein Beispiel: Während Schutzbedürftige mit Status S aktuell frei reisen dürfen, bestehe für vorläufig Aufgenommene praktisch ein Reiseverbot, so die Flüchtlingshilfe:

«Dies ist unverhältnismässig und unvereinbar mit den Grundrechten.»

Der neue Status solle die «Schutzgewährung klar und positiv zum Ausdruck bringen» und kein «vorläufig» enthalten. Er müsse gleichermassen für alle Personen gelten, die nicht die Flüchtlingseigenschaft erfüllten, aber aus anderen völkerrechtlichen oder humanitären Gründen den Schutz in der Schweiz benötigten.

Den Schutzstatus S möchte die Flüchtlingshilfe parallel zum neuen Status aufrechterhalten. Rechtlich sollten die Geflüchteten aber gleichgestellt werden, so die Flüchtlingshilfe.