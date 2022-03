Krieg 8500 Geflüchtete aus der Ukraine sind bereits in der Schweiz 8500 Flüchtende aus der Ukraine sind bisher in der Schweiz angekommen. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck. Denn gerade die Bettensituation könnte bereits bald knapp werden.

Flüchtende aus der Ukraine warten in der Schweiz auf ihre Registrierung in einem Aufnahmezentrum in Boudry. Keystone

Derzeit sind in der Schweiz rund 8500 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Am Mittwochabend hatte die Zahl bei exakt 7903 Personen gelegen. Das sagten die zuständigen Bundesbehörden am Donnerstag vor den Medien in Bern. David Keller, Leiter Krisenstab Asyl beim Staatssekretariat für Migration (SEM), sprach von «intensiven Tagen». Im Moment komme es vereinzelt zu Engpässen bei den Registrierungen. «Wir können derzeit nicht gewährleisten, dass alle sofort in ein Schutzstatus S-Verfahren kommen können», wie Keller sagte. Derzeit versuche man 1000 Personen pro Tag zu registrieren. Das seien bereits enorme Zusatzbelastungen für die Behörden.

David Keller sprach auch von Unterbringungsengpässen. In den zuständigen Asylzentren sei schlicht zu wenig Platz. Derzeit stehen dem SEM rund 9000 Plätze zur Verfügung – davon entfallen etwa 1500 auf Bundeseinrichtungen. Daher seien auch die Kantone zusätzlich stark gefordert. Hier betonte Gaby Szöllösy, Generalsekretärin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK), dass die Kantone mit «Hochdruck und Kreativität» auf der Suche seien nach weiteren Plätzen. Szöllösy sagte, dass es wichtig sei, dass die Kantone «gleichmässig» beansprucht werden. Sonst drohe vor allem in jenen Kantonen mit grossen Städten eine Überlastung.

Bis zu 50'000 Geflüchtete erwartet

Sollte der Krieg in der Ukraine noch länger andauern, so rechnet die Schweiz mit bis zu 50'000 Flüchtenden. Das sagte Christoph Curchod, Leiter Migrationsanalysen beim SEM. Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte zuvor im Parlament bereits dieselbe Zahl genannt. Noch habe der Bund die Lage im Griff, sagte David Keller vom SEM. Es könne aber «schnell gehen» und die Behörden könnten an den Anschlag kommen. Die Entwicklung sei derzeit sehr dynamisch.

Was bei der Medienkonferenz jedoch klar wurde: Vieles ist noch unklar. Die Prozesse laufen erst gerade an und müssen noch eingespielt werden. «Bis auf wenige Ausnahme funktionieren die Abläufe aber sehr gut», sagte Gaby Szöllösy. Sie spüre von allen Beteiligten – inklusive der Bevölkerung – «viel positive Energie». Die SODK-Generalsekretärin forderte auch Hausbesitzer auf, leerstehende Immobilien zu melden. Zahlreiche Personen aus der Ukraine sind derzeit denn auch bereits privat untergebracht. (mg)