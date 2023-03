Krieg in der Ukraine Geld statt Munition: Kommission will grosses Hilfspaket für die Ukraine schnüren Die ständerätliche Kommission drückt bei der Debatte zu den Waffenlieferungen auf die Bremse. Ein anderer konkreter Vorschlag für Hilfe an die Ukraine kommt dagegen aus dem Nationalrat.

Andere Länder werden wohl auch künftig Munition aus Schweizer Produktion nicht weitergeben dürfen. Bild: Keystone

Der Ständerat will bei möglichen Waffenweitergaben nicht aufs Tempo drücken. Die zuständige Kommission hat entschieden, «dass die Beratung sämtlicher Geschäfte, die im Zusammenhang mit der Wiederausfuhr von Kriegsmaterial stehen, ausgesetzt werden, um Anhörungen durchzuführen». Das teilen die Parlamentsdienste am Dienstag mit.

Nur dank einem äussert knappen Entscheid muss sich die Kommission in der jetzigen Zusammensetzung überhaupt noch einmal mit der Frage beschäftigen: Mit 6 zu 5 Stimmen wurde ein Antrag abgelehnt, die Vorstösse erst in der nächsten Legislatur – also nach den Wahlen – zu behandeln. Bei den Anhörungen sollen «völkerrechtlichen Aspekte» geklärt werden und auch «soll geprüft werden, ob die hängigen Vorschläge mit dem Neutralitätsrecht und der Neutralitätspolitik vereinbar sind».

Bereits in der vergangenen Frühlingssession hatten die Räte mehrere Vorstösse abgelehnt oder derart abgeschwächt, dass anderen Ländern eine Weitergabe von Kriegsmaterial aus Schweizer Produktion faktisch verboten bleibt. Dabei wurde vor allem die Neutralität der Schweiz ins Feld geführt und selbst eilig zusammengezimmerte Allianzen über die Parteigrenzen hinweg führten das Ansinnen nicht ins Ziel.

Mindestens fünf Milliarden Franken

Zwar auch keine Munition, aber dafür Geld will die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats in die Ukraine schicken. Sie hat eine Motion beschlossen, die den Bundesrat beauftragen soll, ein Unterstützungsprogramm für die Ukraine im Umfang «von mindestens fünf Milliarden Franken» auszuarbeiten, wie ebenfalls am Dienstag vermeldet wurde.

Das Land, so die Mehrheit in der Kommission, brauche das Geld für «humanitäre Hilfe, den Schutz der Zivilbevölkerung, die Minenräumung, die Friedensförderung oder die Stärkung der zivilen Infrastruktur». Auch der Entscheid war aber knapp: Er fiel bei 13 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung. Für die Gegner der raschen Milliarden-Hilfe für die Ukraine müssten zuerst offene Frage zum Wiederaufbau und der internationalen Zusammenarbeit geklärt werden, bevor ein solches Paket geschnürt wird.