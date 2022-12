Neutralität Friedenskonferenz in Genf – und darum keine scharfen Sanktionen? Höchster Schweizer Aussenpolitiker fordert Bundesrat auf, gute Dienste «offensiver anzubieten» Im Schweizer Aussenministerium hofft man auf einen diplomatischen Coup. Kommt es wegen dem Ukraine-Krieg zu einer Friedenskonferenz in Genf? Der Bundesrat schweigt. Stellung nimmt dafür der Präsident der Aussenpolitischen Kommission, SVP-Nationalrat Franz Grüter – und stellt eine Forderung.

Exklusiv für Abonnenten

Franz Grüter, Chef der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats, fordert vom Bundesrat, gute Dienste der Schweiz «offensiver anzubieten». Keystone

Auch am Tag vier nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine wird in dem riesigen Land in Osteuropa weiter heftig gekämpft. Hunderttausende Menschen sind bereits auf der Flucht. Die Lage ist unübersichtlich. Doch das Wort «Frieden» nimmt zurzeit kaum jemand in den Mund. Ausser Personen aus dem Umfeld des Schweizer Aussenministeriums.

Offenbar laufen Vorbereitungen für eine Konferenz in Genf, an der ukrainische wie russische Vertreter teilnehmen sollen. Offizielle Informationen dazu gibt es zurzeit nicht – allenfalls dann am Montag, wie CH Media am Sonntag aus bundesratsnahen Kreisen erfahren hat. Die Tamedia-Portale haben am Samstagabend berichtet, die Schweiz sei bereit, Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu organisieren.

Wer sich hingegen äussert, ist der Präsident der Aussenpolitischen Kommission (APK) des Nationalrats, der Luzerner SVP-Politiker Franz Grüter. Er sagt am Sonntag zu CH Media:

«Ich würde es sehr begrüssen, wenn es im Ukraine-Krieg Friedensverhandlungen gibt.»

Was er aus der Ukraine höre und lese, sei «äusserst schlimm». Der APK-Präsident sagt darum: «Es reicht nicht mehr, nur Solidaritätsbekundungen abzugeben.»

Bundespräsident Ignazio Cassis und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (r.) haben am Samstag über die Invasion Russlands gesprochen. Bilder: Keystone / Montage: CHM

Verklausulierte Kritik am Bundesrat

Das kann durchaus als Kritik an bisherigen öffentlichen Äusserungen des Bundesrats gewertet werden. Noch am Samstag hat Bundespräsident Ignazio Cassis in einer Antwort auf einen Tweet von Wolodimir Selenski geschrieben, er habe dem ukrainischen Präsidenten und dessen Volk «in diesen dunklen Stunden» in einem Telefongespräch die «Solidarität» der Schweiz ausgedrückt.

Im Telefongespräch mit Präsident @ZelenskyyUa habe ich unsere Solidarität mit der #Ukraine und der ukrainischen Bevölkerung in diesen dunklen Stunden ausgedrückt. Die Schweiz verurteilt die russische Militärintervention aufs Schärfste. https://t.co/JyG6FGVZHI — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 26, 2022

Ebenfalls auf Twitter hatte sich Selenski zuvor für «Entscheidungen zu konkreter Hilfe zu Gunsten der Ukraine» bedankt. Darauf, was das sein könnte, ging Cassis in seinem Tweet jedoch nicht ein. Vielleicht war es das angeblich Angebot zur Organisation einer Friedenskonferenz? Oder sogar mehr? Verschärfungen respektive die vollständige Übernahme der EU-Sanktionen?

Jedenfalls könnte ein erfolgreicher diplomatischer Effort der Schweiz die Kritik am Bundesrat mildern, er habe viel zu mild auf Putins Angriffskrieg in der Ukraine reagiert und unverständlicherweise von einer Übernahme der EU-Sanktionen abgesehen.

«Es reicht nicht, die Solidarität zu bekunden»

«Ich fordere den Bundesrat auf, die guten Dienste der Schweiz offensiver anzubieten und darüber auch zu reden», sagt jetzt Franz Grüter. Für den APK-Präsidenten ist klar:

«Es reicht nicht, einfach nur die Solidarität zu bekunden, die Schweiz muss auch ihre Vermittlerrolle stärker betonen.»

Die Aussage ist auch darum interessant, weil die SVP die Position vertritt, eine zu aktive Rolle der Schweiz schade der Neutralität. Nicht zuletzt darum stellt sich die Partei von Grüter gegen die laufende Kandidatur der Schweiz für einen Sitz im Sicherheitsrat der UNO. In der am Montag beginnenden Frühlingssession hat sie dazu eine Sonderdebatte initiiert.

Kritik am Bundesrat und der Schweizer Aussenpolitik

«Es ist nicht eine grundsätzliche Kritik am Bundesrat und an der Schweizer Aussenpolitik», präzisiert Franz Grüter. Laut dem APK-Präsidenten ist es «aber eine Aufforderung, in der Weltpolitik eine aktivere Rolle als neutrale Vermittlerin einzunehmen und darüber auch stärker zu reden». Zuletzt hatte Ignazio Cassis die Aussenpolitik bis 2023 auf die Schwerpunkte Frieden und Sicherheit, Wohlstand, Nachhaltigkeit und Digitalisierung neu ausgerichtet. Und parallel dazu die Entwicklungshilfe stärker auf die Interessen der Schweiz und damit auf wirtschaftliche Fragen fokussiert. Cassis Vorvorgängerin Micheline Calmy-Rey (SP) hatte dagegen noch die «aktive Neutralität» der Schweiz betont.

International – wie auch in der Schweiz – hat der Bundesrat nach seinen jüngsten Entscheiden zum Ukraine-Krieg teilweise heftige Kritik einstecken müssen. Bemängelt wird namentlich, dass hiesige Konten von am Angriffskrieg beteiligten russischen Bürgern nicht gesperrt werden. Diese dürfen hierzulande einfach keine neue Konten eröffnen. Zuletzt hatte am Freitag der Sprecher der EU-Kommission an die Adresse der Schweiz gesagt, die Europäische Union erwarte von ihren Nachbarn und Verbündeten, in einem solch grundsätzlichen Fall die Sanktionen respektive damit verbundene politische Prinzipien der EU mitzutragen.

Nationalratskommission fordert Sanktions-Übernahme

Bereits am Montag könnte sich allerdings der Nationalrat für eine härtere Gangart gegenüber Russland aussprechen. Jedenfalls hat seine Staatspolitische Kommission (SPK) am Freitag eine Erklärung verabschiedet, die den Bundesrat auffordert, die EU-Sanktionen vollständig zu übernehmen und die Bevölkerung der Ukraine zu unterstützen. Zudem fordert die Erklärung die russische Führung auf, das Völkerrecht zu respektieren. Die Forderungen geniessen von Links über die «Mitte» bis zum Freisinn grossen Rückhalt. Politisch bindend für die Regierung sind Parlaments-Erklärungen aber nicht.

Der Präsident und die Mitglieder der Aussenpolitischen Kommission werden damit voraussichtlich am Montag zum Krieg in der Ukraine und einem Ausbau der Sanktionen Stellung beziehen müssen. Erst am Donnerstag hat die APK dann Aussenminister Cassis zu einer ausserordentlichen Sitzung in die eigene Kommission eingeladen.