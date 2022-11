Krankheit Achtung vor der Vogelgrippe: Bund empfiehlt vorbeugende Massnahmen Millionen Hühner mussten im vergangenen Winter in Europa wegen der Vogelgrippe getötet werden. Damit es in der Schweiz zu keinem grösseren Ausbruch kommt, mahnt der Bund nun zur Vorsicht.

Hier wurde im vergangenen Winter n einem deutschen Zoo ein Tier mit Vogelgrippe gefunden. Keystone

Das Risiko steigt. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt am Dienstag vor der Vogelgrippe. Da jetzt zahlreiche Vögel in die Schweiz zum Überwintern kommen, steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Seuche auch in die Schweiz eingeschleppt werde.

Expertinnen und Experten würden auch für diesen Winter mit «zahlreichen weiteren Fällen in Europa» rechnen. Im vergangenen Jahr mussten in der kalten Jahreszeit in Europa fast 50 Millionen «angesteckte Hausgeflügel getötet werden». Das in 2400 Betrieben. Auch im Sommer wurden «mehrere Hundert wildlebende Vögel» mit der Krankheit registriert.

Damit es nicht auch in der Schweiz zu solchen Fällen kommt, rät das BLV «allen Geflügelhaltern, vorbeugende Massnahmen zu treffen.» Wer Geflügel halte, müsse dies registrieren. Weiter solle jeder Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln verhindert werden. Derzeit dürften Tiere weiterhin auf der Weide gelassen werden. «Bereiten Sie sich aber darauf vor, dass der Auslauf der Tiere nötigenfalls überdacht werden muss. Überprüfen Sie bestehende Gitter auf Löcher», mahnt das BLV aber an. Generell solle man vorsichtshalber keine Wildtiere berühren. (mg)