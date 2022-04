Krankenkassen Nationalratskommission lehnt Kostenbremse-Initiative ab Das Kostenwachstum in der obligatorischen Krankenversicherung soll nicht über Zielvorgaben gesteuert werden. Die Kommission will den Gegenvorschlag entsprechend anpassen.

Einreichung der Kostenbremse-Initiative: Die Kommission befürchtet Nachteile für Patientinnen und Patienten. (Archiv) Keystone

Die nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) empfiehlt die Kostenbremse-Initiative der Mitte mit 20 zu vier Stimmen zur Ablehnung. Dies teilten die Parlamentsdienste am Freitag mit. Eine Kostenbremse, die weder den medizinischen Fortschritt noch die Alterung der Bevölkerung berücksichtige, sei gefährlich, so die Argumentation der Mehrheit.

Sie will deshalb auch die Zielvorgaben aus dem indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates streichen. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten könnte darunter leiden, so die Befürchtung der Kommissionsmehrheit. Sie beantragt stattdessen eine Reihe von konkreten Massnahmen. So sollen überhöhte Vergütungen in der Tarifstruktur Tarmed gesenkt und die Tarife dezentralisiert werden. Die Vorlage sei damit bereit für die Sommersession, heisst es in der Mitteilung.

Weiter beriet die Kommission den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Prämien-Entlastungsinitiative der SP. Die Kommission stimmt mit dem Bundesrat darin überein, dass die Kantone künftig einen Gesamtbetrag für die Prämienverbilligung einsetzen müssen. Sie sollen ausserdem verpflichtet werden, selbst eine Obergrenze für den Anteil der Prämie am verfügbaren Einkommen festzulegen. «Ein solches Sozialziel würde für mehr Transparenz sorgen», heisst es in der Mitteilung.

Keine Gehör hatte die Kommission für den Vorschlag von SP und Gewerkschaften, dass die Ergänzungsleistungen der Sozialhilfe bei der Vergabe der Prämienverbilligung nicht mehr einberechnet werden sollten. So sollte das insgesamt für Prämienverbilligungen zur Verfügung gestellte Finanzvolumen erhöht werden. Noch ist das letzte Wort dazu aber nicht gesprochen. Die Kommission will in einer zweiten Lesung noch einmal über die Vorlage diskutieren. SP und Gewerkschaften forderten noch am Freitag, die zweite Lesung müsse für einen Ausbau der Vorlage genutzt werden. (wap)