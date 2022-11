Krankenkassen Lästige Makleranrufe: Nationalrat zeigt Herz für Versicherungslobby Unerwünschte Telefonanrufe sollen der Vergangenheit angehören. Darin ist sich das Parlament einig. Anders als der Ständerat möchte der Nationalrat strengere Regeln nur für externe Vermittler. Verschont werden sollen Krankenkassen.

Der Bundesrat fordert verbindliche Regeln für Vermittler von Krankenversicherungen. Der Nationalrat verwässert das Gesetz nun. (Symbolbild) Keystone

Unerwünschte Telefonanrufe sind für die Bevölkerung ein grosses Ärgernis. Die teilweise überhöhten Provisionen für Vermittler sorgen in der Politik seit Jahren für rote Köpfe. Das Parlament überliess es dabei zuerst den Versicherern, eine branchenweite Vereinbarung abzuschliessen. Weil sich aber nicht alle daran hielten, wandten sich die Räte an den Bundesrat. Dieser arbeitete darauf eine Gesetzesrevision aus. Kernelemente sind dabei eine Vergütungsobergrenze für Vermittler wie auch eine Ausbildungspflicht.

Dem Nationalrat geht die Reform zu weit. Er möchte die schärferen Regeln auf externe Vermittler beschränken – also nur jene, die nicht direkt bei einem Versicherer angestellt sind. Andernfalls wäre das ein starker Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, lautete am Montag der Tenor im Rat. Damit hält er an seinem Entscheid von letztem März fest.

Nicht umstimmen konnte die grosse Kammer, dass der Ständerat im September griffigere Regeln für alle Vermittler beschlossen hatte. Damit schwächt der Nationalrat die Vorlage in einem zentralen Punkt ab – auch auf Druck der Versicherungslobby.

Nationalrat beharrt auf Ausnahme

Für die Ratslinke und die GLP ist die Ausnahme unverständlich. Dem Kunden ist es ziemlich egal, wer anruft, argumentierte Katharina Prelicz-Huber (Grüne/ZH). «Es ist und bleibt ärgerlich.» Barbara Gysi (SP/SG) kritisierte, ansonsten werde es den Versicherern zu einfach gemacht. Sie könnten externe Vermittlungsbüros aufkaufen und so die Regeln umgehen.

Thomas de Courten (SVP/BL) rechtfertigte die Ausnahme. Es sei nicht verständlich, für zwei unterschiedliche Kategorien die gleichen Regeln anzuwenden. Während externe Broker nur das Vermittlungsgeschäft im Blick hätten, seien interne Mitarbeiter eines Versicherers auch für den Kundenservice verantwortlich. Das überzeugte auch den Nationalrat. Er lehnte es mit 99 zu 82 Stimmen ab, strengere Regeln für alle Vermittler vorzusehen. Damit geht die Vorlage zurück an den Ständerat.

Weniger umstritten sind die anderen Elemente der Reform. So möchte der Bundesrat den telefonischen Erstkontakt – im Fachjargon Kaltakquise – verbieten. Dem Kunden muss zudem ein Gesprächsprotokoll vorgelegt werden, das dieser unterzeichnet. Bei Nichteinhaltung sind Sanktionen vorgesehen. Diese reichen bis zu Bussen von 100’000 Franken.