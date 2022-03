Kostendämpfung Nach Kritik: Medizinische Labore wehren sich gegen Tarifsenkung Nachdem der Preisüberwacher die hohen Tarife für Laboranalysen kritisierte, kündigte Gesundheitsminister Alain Berset Einsparungen an. Die Branche spricht wiederum von falschen Berechnungen und warnt vor überhasteten Schritten.

Der Verband der medizinischen Laboratorien der Schweiz will nichts von einem Übergangstarif bei Laboranalysen wissen. (Symbolbild) Keystone

Preisüberwacher Stefan Meierhans hat kürzlich die Kosten der Laboranalysen kritisiert. Diese sind seinen Berechnungen zufolge zwischen 2010 und 2019 von 910 Millionen auf 1,5 Milliarden Franken pro Jahr gestiegen. Im Vergleich zum Ausland seien die Schweizer Tarife teilweise um ein vielfaches teurer, monierte Meierhans.

In der Fragestunde des Nationalrats kündigte Gesundheitsminister Alain Berset diese Woche «rasche Einsparungen zugunsten der Krankenversicherung» an. Im Vordergrund stehe dabei eine «durchgängige prozentuale Senkung der aktuellen Tarife auf einen Übergangstarif», heisst es in Bersets schriftlicher Antwort. Medienberichte gehen dabei von einer Senkung von rund 20 Prozent aus.

Verband warnt vor «überstürzten» Kürzungen

Davon will der Verband der medizinischen Laboratorien der Schweiz allerdings nichts wissen und kritisiert in einer Mitteilung vom Freitag erneut den Preisüberwacher. Die Analyse von Meierhans basiere auf «falschen Daten» und enthalte «irreführende Auslandpreisvergleiche». Der Verband fordert deshalb von den Behörden, keine «überstürzte und unverhältnismässige Tarifkürzungen» vorzunehmen, heisst es weiter. Darunter könne die Qualität der medizinischen Versorgung leiden.

Stattdessen ist der Verband der medizinischen Laboratorien der Ansicht, dass die bereits laufende Revision zur Tarifanpassung nun vorangetrieben werden soll. Diese hat sich laut Bundesrat Berset wegen der Coronapandemie verzögert. Sollte es nun dennoch zu einer Tarifsenkung «ohne Dringlichkeit» kommen, will der Verband gemäss eigenen Angaben dagegen rechtlich und politisch vorgehen. (dpo)