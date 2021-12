Volksinitiative Abstimmungsbüchlein muss korrigiert werden Die an alle Stimmberechtigten verschickten «Erläuterungen des Bundesrates» enthalten Fehler. Die korrigierte Version ist nur online erhältlich.

Die Korrekturen betreffen die Erläuterungen zum Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zu Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung», wie die Bundeskanzlei am Mittwoch bekannt gab. Dort steht in der gedruckten Ausgabe auf Seite 32, der Gegenvorschlag enthalte «erstmals schweizweit gültige Werbeeinschränkungen». Tatsächlich gebe es solche Beschränkungen aber bereits, so die Bundeskanzlei.

Angepasst worden seien ausserdem Angaben zu kantonalen Verkaufsverboten von Tabakprodukten an Minderjährige. Diese seien aktualisiert worden. Die Korrektur erfolgt ausschliesslich in den nur online zugänglichen PDF-Versionen des Abstimmungsbüchleins. «Die bereits gedruckten Abstimmungserläuterungen können nicht mehr angepasst werden», so die Mitteilung. (wap)