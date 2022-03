Konsumentenschutz Lebensmittel: Ständerat spricht sich für generelle Deklarationspflicht aus Bei importierten Lebensmitteln muss in Zukunft die Herkunft eindeutig deklariert werden. Das hat das Parlament entschieden. Zum Ärger des Bundesrates. Gesundheitsminister Berset beschwor bereits ein Bürokratiemonster herauf.

Bei Brot und Backwaren gibt es bereits eine Deklarationspflicht. Keystone

Konsumentinnen und Konsumenten werden hierzulande allzu oft getäuscht. Der Grund: Wenn sie im Ausland hergestellte Lebensmittel kaufen, fehlen Angaben zum Herkunftsland. Das Parlament möchte nun handeln. Es hat den Bundesrat beauftragt, importierte Nahrungsmittel eindeutig zu deklarieren. Am Donnerstag hat der Ständerat eine Motion aus dem Nationalrat mit 21 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.

Der Ständerat möchte prüfen, inwiefern die Herkunft besser deklariert und die Schwellenwerte der aufgeführten Zutaten, welche die Herkunftsangabe rechtfertigen, angepasst werden können. Davon erhofft sich die Mehrheit auch eine Stärkung der hiesigen Landwirtschaft. Eine Minderheit erachtet die Motion als erfüllt.

Dem Bundesrat geht der Vorstoss zu weit. Gesundheitsminister Alain Berset betonte, mit der Annahme seien keine Ausnahmen möglich. Nach der Umsetzung werde es dann heissen, der Bundesrat habe «ein riesiges administratives Monster» geschaffen. Das wolle die Landesregierung vermeiden.

Deklaration von Brot bereits eingeläutet

Bereits im vergangenen Jahr gehandelt hat das Parlament bei Brot und Backwaren. Die Herkunft dieser Produkte muss in den Läden für die Kunden künftig sichtbar schriftlich deklariert werden. Gelten soll die Pflicht auch bei verarbeiteten Produkten wie Sandwiches und neben Läden auch in Hotels und Restaurants. Der Kunde gehe aufgrund der kurzen Haltbarkeit von Brot davon aus, dass dieses in der Schweiz hergestellt wurde, befand das Parlament. Die Gefahr der Kundentäuschung sei hier grösser als bei anderen Produkten.

Auslöser für die Reform sind auch die stark steigenden Importe von Brot und Backwaren in den letzten Jahren. Wurden 2007 gerade mal 2500 Tonnen Brot importiert, waren es zehn Jahre später über 10'000 Tonnen. Oft ist jedoch unklar, woher die Lebensmittel stammen. Einverstanden ist in diesem Fall auch der Bundesrat. Er wird nun eine Gesetzesrevision an die Hand nehmen. (rwa)