Konsum Versteckte Kosten: Bundesrat will Anbietern den Riegel schieben Der tatsächlich zu bezahlende Preis von Waren und Dienstleistungen muss immer von Anfang an mitgeteilt werden und nicht erst kurz vor Vertragsabschluss. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Verordnungsänderung beschlossen.

Egal ob beim Shoppen Online oder im Laden: Der definitive Preis muss immer von Anfang an mitgeteilt werden. (Symbolbild) Keystone

«Stets»: Mit dem Hinzufügen dieses kleinen Adverbs ändert der Bundesrat die bisherige Preisbekanntgabeverordnung. Werden den Konsumentinnen und Konsumenten Waren oder bestimmte Dienstleistungen zum Kauf angeboten, «so muss mit dem Angebot stets der tatsächlich zu bezahlende Preis in Schweizerfranken bekanntgegeben werden», heisst es nun neu in der Verordnung, die am 1. Juli in Kraft tritt.

«Mit dem Ausdruck «stets» wird die bisherige Praxis statuiert, wonach der Gesamtpreis von Anfang an bekanntzugeben ist», teilt das Wirtschaftsdepartement WBF am Mittwoch mit. Für den stationären Handel heisst das, dass der Preis bereits bei der ausgestellten Ware oder als Dienstleistungspreisliste im Geschäft mitgeteilt werden muss, und nicht erst an der Kasse. Auch im Onlinehandel muss der definitive Preis bereits ab der Anzeige des Angebots bekannt sein, und nicht erst bei der Bestellübersicht ganz am Schluss des Kaufs.

Versandkosten dürfen separat angegeben werden

Weiter präzisiert der Bundesrat, dass obligatorische Kosten für Reservation, Service oder Bearbeitung ebenfalls neu im Preis miteinbezogen sein müssen. Dies, weil sie zu den nicht frei wählbaren Zuschlägen gehören, so das WBF. Hingegen dürfen die Läden und Onlinegeschäfte die Versandkosten bei Warenangeboten weiterhin wie bisher separat angeben.

Der Bundesrat begründet die Verordnungsänderung mit einem Bundesgerichtsurteil von Ende Dezember 2020, das «Unsicherheit betreffend den Zeitpunkt der Preisbekanntgabe im Onlinehandel hervorgerufen hat». Im entsprechenden Fall ging es um eine Klage des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco gegen die Online-Ticketbörse Viagogo, die abgewiesen wurde. Mit dem Entscheid vom Mittwoch wolle der Bundesrat nun bei Preisbekanntgabeverordnung wieder Klarheit schaffen. (dpo)