Konsum 5000 Tonnen jährlich: Motion will Fleisch-Vernichtung verbieten – der Bundesrat blockt ab Grünen-Nationalrätin und Initiantin der Massentierhaltungsinitiative Meret Schneider sagt nun auch dem Fleisch-Foodwaste den Kampf an. Der Bundesrat will davon aber nichts wissen.

Frischfleisch aus der Theke landet oft in der Mülltonne – auch wenn es noch geniessbar wäre. Keystone

5000 Tonnen noch geniessbares Fleisch landen bei den Schweizer Detailhändlern jährlich in der Mülltonne. Zu diesem Schluss kam im Juni eine Recherche des Konsumentenportals K-Tipp. Die Enthüllung motivierte die Nationalrätin und Initiantin der Massentierhaltungsinitiative Meret Schneider (Grüne/ZH), dem Fleisch-Foodwaste per Motion ein Ende zu setzen.

Im Juni reichte Schneider die Motion ein, die neben links-grünen Politikerinnen und Politikern auch von Bauernpräsident Markus Ritter (Mitte/SG) unterstützt wird. Jedoch nicht vom Bundesrat: Er empfiehlt die Motion zur Ablehnung, wie er am Donnerstag bekannt gab.

Fleischbedarf von 100'000 Menschen vernichtet

Schneider schlägt in der Motion vor, die Detailhändler sollten das Fleisch am letzten Tag des Verbrauchsdatums aus dem Kühlregal nehmen, neu etikettieren, einfrieren und zu einem reduzierten Preis anbieten oder einer karitativen Organisation spenden. «Dies ist durch den Bund ausdrücklich erlaubt», heisst es in der Motion.

Trotzdem würden die Detailhändler weiterhin essbares Frischfleisch in Biogasanlagen vernichten. Und zwar rund 5000 Tonnen jährlich, was laut Motion dem Fleischkonsum von 100'000 Schweizerinnen und Schweizern entspricht – für Veganerin Schneider ein unhaltbarer Zustand.

Der Bundesrat schreibt in seiner Antwort, es liege in der Verantwortung der Detailhändler, im Rahmen der lebensmittelrechtlichen Selbstkontrolle zu beurteilen, ob sich das Fleisch zum Einfrieren und Weitergeben noch eigne. Der Detailhandel sei auch «für die Sicherheit des Lebensmittels verantwortlich».

Bundesrat will Schneiders Vorschlag diskutieren

Der Bundesrat weist auch auf seinen Aktionsplan gegen Foodwaste hin, der im April verabschiedet wurde. Damit sollen die vermeidbaren Lebensmittelverluste bis 2030 halbiert werden. Im Rahmen dieser Massnahmen solle die Option, mehr Fleisch am Tag des Verbrauchsdatums einzufrieren und abzugeben, im Hinblick auf eine «möglichst breite Umsetzung» diskutiert werden, schreibt der Bundesrat.

Sollte sich bis 2025 zeigen, dass die Massnahmen und Instrumente des Aktionsplans nicht ausreichen, will der Bundesrat weitere Massnahmen prüfen.