Komplikationen nach Corona-Infektion Premiere: Universitätsspital saugt Blutgerinnsel in der Hauptschlagader durch Katheter ab Am Universitätsspital Zürich entwickelte ein 66-jähriger Mann nach überstandener Corona-Infektion ein grosses Blutgerinnsel in der Hauptschlagader. Durch eine erstmals angewendete Methode konnte der Patient erfolgreich behandelt werden.

Das entfernte Blutgerinnsel im Filter. Mit rund 3 Zentimetern war es überdurchschnittlich gross. USZ

(sim) Spezialisten des Universitätsspitals Zürich (USZ) haben einem Patienten mit einer neuartigen Methode, die in der Schweiz erstmals zur Anwendung kam, ein rund drei Zentimeter grosses Blutgerinnsel aus der Hauptschlagader entfernt. Das schreibt das USZ am Montag in einer Mitteilung.

Beim betroffenen Patienten handle es sich um einen 66-Jährigen, der wegen einer Coronavirus-Infektion hospitalisiert und künstlich beatmet worden sei. Der bis dahin gesunde Mann habe sich zwar rasch vom Lungenbefund erholt, gleichzeitig aber schwere Gefässkomplikationen entwickelt, unter anderem ein grosses Gerinnsel in der Hauptschlagader.

Saugkatheter statt offene Herzoperation

Um lebensbedrohliche Organkomplikationen zu verhindern, musste das Gerinnsel aus der Hauptschlagader entfernt werden. Da eine in einem solchen Fall übliche offene Herzoperation als zu riskant eingestuft wurde, entschieden sich die Spezialisten für eine neue Methode. Das Gerinnsel wurde mittels eines Vakuums durch einen Saugkatheter entfernt – eine Vorgehensweise, wie sie bis anhin nur bei Venen zur Anwendung gekommen war.

Dass es nach einer Corona-Infektion zur Bildung von Blutgerinnseln kommt, ist häufig zu beobachten. Laut USZ entwickelten rund ein Fünftel aller Patientinnen und Patienten solche Gerinnsel, was zur Verstopfung von Blutgefässen, aber auch Organschäden, Schlaganfällen oder Lungenembolien führen könne.