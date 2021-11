Kommission Eigenmietwert: Abschaffung stösst auch bei Nationalräten auf Zustimmung Im September hat der Ständerat Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts gesagt. Nun signalisiert auch die Mehrheit der zuständigen Nationalratskommission Unterstützung.

Das Parlament befasst sich derzeit erneut mit einer möglichen Abschaffung des Eigenmietwerts. (Symbolbild) Keystone

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats ist an ihrer jüngsten Sitzung mit 17 zu 6 Stimmen auf die Vorlage des Ständerats zur Abschaffung des Eigenmietwerts eingetreten. Das teilten die Parlamentsdienste am Dienstag mit. Die Mehrheit sei der Ansicht, das heutige System sei für viele kaum nachvollziehbar und verursache einen sehr grossen Aufwand. Es bestehe deshalb Handlungsbedarf.

Die vom Ständerat verabschiedete Fassung sehe die Kommission als «grundsätzlich mehrheitsfähig», wie es weiter heisst. Ein Teil der Mitglieder machten ihre Unterstützung aber davon abhängig, wie die Vorlage konkret ausgestaltet wird. Auch die Kommissions-Minderheit hält das heutige System laut Mitteilung für unbefriedigend. Allerdings führe der Ständerats-Entwurf nicht zu einer Reduktion der Bruttoschulden und setze die Ungleichheiten zwischen Mietern und Eigentümerinnen fort.

Ständerat sagt knapp Ja zur Abschaffung

Den Eigenmietwert müssen Immobilienbesitzer, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen, entrichten. Er ist eine fiktive Miete, die als Einkommen versteuert werden muss. Die Politik wollte dem Eigenmietwert schon mehrfach an den Kragen, dieser überstand jedoch bisher sämtliche Attacken. Nun verhandelt das Parlament einmal mehr, der Ständerat hat der Abschaffung in der Herbstsession mit 20 zu 17 Stimmen bei zwei Enthaltungen zugestimmt.

Die Vorlage der kleinen Kammer sieht jedoch vor, dass selbstbewohnte Zweitliegenschaften wie bis anhin versteuert werden, ebenso die Einnahmen aus vermieteten oder verpachteten Liegenschaften. Nach langer Diskussion einigte sich der Ständerat zudem darauf, dass ein Schuldzinsenabzug im Umfang von 70 Prozent der steuerbaren Vermögenserträge weiterhin erlaubt sein soll.

Bevor sich nun der Nationalrat mit der Vorlage befassen kann, hat die zuständige Kommission der Verwaltung Abklärungsaufträge zu verschiedenen Fragen erteilt, wie etwa zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines Systemwechsels oder zu Kompensationsmöglichkeiten für Kantone mit einem hohen Anteil an Zweitliegenschaften. Die Diskussionen dürften noch lange nicht vorbei sein. (agl)