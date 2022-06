«überaus problematisch» Beim Grundwasserschutz sieht das Parlament Handlungsbedarf Es ist ein hartes Urteil: Die Geschäftsprüfungskommission kommt zum Schluss, Gesetze zum Grundwasserschutz würden nur ungenügend umgesetzt. Die Nationalräte fordern den Bundesrat auf, aktiv zu werden.

Beim Grundwasserschutz geht es unter anderem um die Definition von Schutzgebieten, in denen bestimmte Aktivitäten verboten sind. (Symbolbild) Keystone

Die Situation sei «überaus problematisch», findet die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK). Gemeint ist die Umsetzung des Grundwasserschutzrechts. Dieses werde auch «25 Jahre nach seiner letzten Revision noch immer nicht systematisch angewendet», heisst es in der Mitteilung der Parlamentsdienste vom Donnerstag. Es sei «unerlässlich», dass der Bundesrat «rasch Massnahmen» ergreift, um für einen korrekten Rechtsvollzug zu sorgen. Ohne diesen sei «die Qualität des Grundwassers in der Schweiz nicht gewährleistet.»

Die GPK stützt sich bei ihrem Urteil auch auf einen Bericht und eine Evaluation der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle. Dabei kommt diese zum Schluss, für die Ausscheidung der Grundwasserschutzgebiete durch die Kantone brauche es verbindliche Fristen auf Gesetzesebene. Auch seien «Interventions- und Sanktionsmassnahmen für den Fall der Nichteinhaltung rechtlicher Vorgaben vorzusehen.»

«Viel zu zurückhaltend»

Ferner mahnt die GPK an, dass das Bundesamt für Umwelt (Bafu) seine konkrete Aufsicht «aktiver und konsequenter» wahrnehmen müsse. Bei Vollzugsdefiziten sei das Bafu «viel zu zurückhaltend». Auch beim Gewässerschutzprogramm, mit dem der Bund Massnahmen zur Bekämpfung von Wasserverunreinigungen im landwirtschaftlichen Bereich unterstützt, ortet die GPK Handlungsbedarf. Hier bleibe vor allem die Nutzung hinter den Erwartungen. Sprich: hier muss der Bundesrat in den Augen der Parlamentskommission die Attraktivität erhöhen und so eine nachhaltige Wirkung sicherstellen.

Bis Ende September muss nun der Bundesrat zu den Forderungen der GPK Stellung nehmen. (mg)