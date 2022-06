Kollektiver Rechtsschutz «Zu viele offene Fragen»: Geschädigte müssen weiter auf Verbandsklage warten Die Rechtskommission des Nationalrats steht beim Ausbau des kollektiven Rechtsschutzes auf die Bremse. Von einer «Verzögerungstaktik» spricht die Stiftung für Konsumentenschutz.

Mit einer Verbandsklage können Geschädigte gemeinsam vor Gericht ziehen. Keystone

Entscheid aufgeschoben: Die Rechtskommission des Nationalrats tritt – zumindest vorerst – nicht auf die Vorlage des Bundesrats zur Verbandsklage ein. Die Botschaft lasse zu viele Fragen offen, findet die Mehrheit der Kommission. Somit sei es «zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich», bereits über den Handlungsbedarf im Bereich des Ausbaus der kollektiven Rechtsdurchsetzung zu entscheiden, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilen.

Geschädigte sollen ihr Recht gemeinsam einfordern können

Hintergrund ist eine Reform der Verbandsklage, die der Bundesrat im letzten Winter anstiess. Heute muss in der Schweiz grundsätzlich jede Person individuell klagen, auch wenn mehrere Personen in der gleichen Sache geschädigt sind. Geschädigte verzichten deshalb – gerade bei geringem Schaden – darauf, aktiv zu werden. Der Bundesrat will dies nun ändern – mit einem Ausbau des kollektiven Rechtsschutzes, wie ihn linke und konsumentennahe Kreise schon seit Jahren fordern.

Der Plan des Bundesrats: Die bestehende Verbandsklage soll ausgebaut werden. Neu sollen alle Rechtsverletzungen eingeklagt werden können. Heute ist das nur bei Persönlichkeitsverletzungen möglich. Konkret sollen Verbände auch Ersatzansprüche von betroffenen Personen einklagen können. Der Bundesrat möchte auch die Möglichkeit schaffen, dass so erzielte Vergleiche zwischen Parteien gerichtlich für verbindlich erklärt werden.

Verzögerung von mindestens einem Jahr

Doch nun steht die Rechtskommission des Nationalrats auf die Bremse. Insbesondere fordert sie weitere umfassende Informationen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Instrumente auf die betroffenen Unternehmen in der Schweiz. Sie hat deshalb das Justizdepartement beauftragt, eine Regulierungsfolgeabschätzung durchführen zu lassen. Neben weiteren Prüfungsaufträgen möchte die Kommission von der Verwaltung zudem einen «noch umfassenderen» Rechtsvergleich zu Kollektivklagerechten in ausgewählten EU-Staaten.

Die einstimmig erteilten Aufträge seien umfangreich und erforderten deshalb einen «erheblichen Zeitaufwand», heisst es in der Mitteilung weiter. Entsprechend werde die Kommission die Beratung der Vorlage frühestens Mitte 2023 wieder aufnehmen.

Konsumentenschutz: «Störende Lücke im Rechtssystem bleibt bestehen»

Das stösst der Stiftung für Konsumentenschutz sauer auf. Sie spricht am Freitag in einer Mitteilung von einer «Verzögerungstaktik» der Kommission. Für den Grossteil der Bevölkerung werde der Zugang zum Gericht weiterhin verunmöglicht, so die Stiftung.

Das «leicht durchschaubare und taktische Manöver» habe zum Ziel, dass die Konsumenten weiterhin ihr Recht nicht einfordern können, wenn sie zu Schaden kommen. Somit bleibe die «störende Lücke im Schweizer Rechtssystem» unverändert bestehen. Dies sei einem Rechtsstaat wie der Schweiz nicht würdig.