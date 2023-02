Parteiwechsel 2 Wochen nach der Wahl: Zürcher GLP-Politikerin wechselt zur FDP Die Zürcher Kantonsrätin Isabel Garcia vertritt ab sofort die Farben der FDP. Der Parteiwechsel der früheren GLP-Politikerin hat Konsequenzen: Die Klimaallianz verliert ihre knappe Mehrheit.

Vor den Kantonsratswahlen lächelte Isabel Garcia noch auf den GLP-Werbemitteln. Nun wechselt sie zur FDP. Keystone

Überraschender Wechsel kurz nach den Kantonsratswahlen: Knapp zwei Wochen nach ihrer Wiederwahl verliert die Zürcher GLP mit Isabel Garcia nicht nur ein Mitglied, sondern auch einen Sitz im Kantonsrat. Die prominente Politikerin wird ab sofort Mitglied der FDP, wie die Freisinnigen am Donnerstag mitteilte. Auch sehr zur Freude von FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart.

Prominenter Wechsel von den Grünliberalen ⁦⁦zur ⁦⁦⁦@FDP_Liberalen⁩ Willkommen Isabel Garcia! https://t.co/UpWkgUxEbC — Thierry Burkart (@ThierryBurkart) February 23, 2023

«Man hat sich auseinandergelebt. Insbesondere die finanz- und wirtschaftspolitische Ausrichtung entsprach in letzter Zeit nicht mehr in ausreichendem Mass meinen diesbezüglichen Werten», wird Garcia in der Mitteilung zitiert. Garcia sass seit 2010 im Stadtzürcher Gemeinderat und war von 2014 bis 2021 Präsidentin der dortigen GLP-Fraktion. Seit 2021 ist sie Kantonsrätin.

Dank dem Wechsel zählt die FDP-Fraktion im Kantonsrat neu 30 Mitglieder, im Stadtzürcher Gemeinderat wird sie mit 23 Mitgliedern vertreten sein. Die GLP kommt im Kantonsparlament noch auf 23 Sitze, im Stadtparlament sind es 16.

Patt-Situation bei Klimaallianz

Das wirkt sich auch auf die sogenannte Klimaallianz im Kantonsrat aus. SP, Grüne, AL, GLP und EVP vereinten nach der Wahl mit 91 der 180 Sitze weiterhin eine knappe Mehrheit auf sich. Dank dieser konnte sich die Allianz bei Umweltthemen durchsetzen – etwa beim Energiegesetz.

Nun besteht eine Patt-Situation, die sich gar in eine hauchdünne Minderheit für die Klimaallianz wandeln könnte. Denn derzeit ist eine SP-Politikerin Vizepräsidentin und übernimmt wohl im neuen Amtsjahr das Präsidium. Dann würde sie nur noch bei Stichentscheiden abstimmen – und die Allianz verliert eine weitere Stimme.

GLP auf dem falschen Fuss erwischt

Die kantonale GLP hat mit einer kurzen Mitteilung auf den Wechsel reagiert. «Die Grünliberalen nehmen überrascht und mit Bedauern zur Kenntnis, dass Isabel Garcia die Partei verlässt», schreibt die Partei. Dies sei ein persönlicher Entscheid, den es zu respektieren gelte. Sie würden nun mit Garcia das Gespräch suchen. Gleichzeitig bedankt sich die GLP bei Garcia für ihren «langjährigen Einsatz für die Partei und Fraktion».

Auf wenig Verständnis stösst der Wechsel bei der Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti, die Garcia auf Twitter kritisiert. «Dass man sich auseinander gelebt hat, hätte einem ja noch vor den Wahlen in den Sinn kommen können», schrieb die Zürcherin.

Dass man sich auseinander gelebt hat, hätte einem ja noch vor den Wahlen (die vor zwei Wochen waren) in Sinn kommen können... https://t.co/JCahARfH7o — Min Li Marti (@minlimarti) February 23, 2023

Sie sei mit Garcia im Gemeinderat gewesen und habe sie sehr geschätzt. «Sie war damals eher am linken Flügel der GLP. Offenbar hat sie sich in den letzten Jahren in eine andere Richtung entwickelt», schrieb Marti in einem weiteren Tweet. Das könne passieren, «aber dann soll man die Konsequenzen ziehen.»