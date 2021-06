Klinik Neues Zürcher Kinderspital: Es wird später und teurer Die Pandemie und «unvorhersehbare Schwierigkeiten» verlängern die Bauzeit am Neubau des Universitäts-Kinderspitals Zürich deutlich. Und die Kosten steigen um zirka 40 Millionen Franken.

So soll das neue Spital dereinst aussehen. Keystone

Ein Jahr länger werden die Bauarbeiten am Neubau des Universitäts-Kinderspitals Zürich dauern. Darum kann der Umzug erst auf Herbst 2024 und nicht wie geplant auf Herbst 2023 erfolgen. Dies teilt das Kinderspital am Donnerstag mit. Schuld sei die Corona-Pandemie «und die mit ihr verbundenen Konsequenzen». So hätten etwa «Lieferschwierigkeiten bei zentralen Bauelementen» und «eingeschränkte Kapazitäten» zu Verzögerungen im Baufortschritt geführt. Ebenfalls «traten unvorhersehbare Schwierigkeiten im Bauablauf auf», wie es in der Mitteilung heisst.

All diese Probleme führen auch zu Mehrkosten. Statt 625 Millionen Franken kostet der Neubau nun zwischen 660 und 680 Millionen Franken. «Die Eleonorenstiftung, die Trägerin des Universitäts-Kinderspitals Zürich, stellt die Deckung der Kosten sicher», heisst es in der Mitteilung. Das Projekt in Zürich-Lengg werde mit «unverminderter Kraft vorangetrieben». Spatenstich für den Bau war 2018. (mg)