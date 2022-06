Klimaziele Bundesrat begrüsst indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative Die Umweltkommission des Nationalrats übernimmt Punkte der Gletscherinitiative, will diese aber in einer künftigen Revision des CO 2 -Gesetzes regeln. Der Bundesrat begrüsst diese Lösung.

Die Gletscherinitiative wurde 2019 eingereicht und beschäftigt seither Bundesrat und Parlament. Keystone

In einem Punkt sind sie sich alle einig: Bis 2050 soll die Schweiz nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als natürliche und technische CO 2 -Speicher aufnehmen können. Dies fordert die Gletscherinitiative, die der Verein Klimaschutz Schweiz im November 2019 eingereicht hat, dies sieht der Bundesrat in seinem direkten Gegenentwurf zur Initiative vor und dieses Ziel übernimmt auch der indirekte Gegenvorschlag der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (Urek). Letzterer wird vom Bundesrat in einer Stellungnahme vom Freitag nun ausdrücklich begrüsst.

Der indirekte Gegenvorschlag der Urek will das Netto-Null-Ziel nicht per Verfassungsänderung verankern, sondern im Rahmen künftiger Revisionen des CO 2 -Gesetzes. Im Gegensatz zur Initiative verzichtet er ausserdem auf ein explizites Verbot fossiler Energieträger ab 2050. Auch werde auf die spezielle Situation der Berg- und Randregionen Rücksicht genommen, heisst es in der Stellungnahme des Bundesrates.

Der Gegenvorschlag der Urek schaffe mit klaren Richtwerten und Zwischenzielen zur Emissionsverminderung Investitionssicherheit für die Schweizer Wirtschaft, so die Mitteilung weiter. Der Bundesrat gehe davon aus, dass alle im indirekten Gegenvorschlag festgehaltenen Ziele, Zwischenziele und Richtwerte eingehalten werden könnten. (wap)