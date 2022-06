Klimawandel Kompromiss zur Gletscherinitiative steht auf der Kippe Zwei Milliarden Franken für den Austausch alter Heizungen: Der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative schien bereits in trockenen Tüchern. Nun ist er gefährdet. Die ständerätliche Kommission möchte der Vorlage die Zähne ziehen.

In den Augen vieler hat die Gasheizung ausgedient. Die Politik streitet nun darüber, wie viel Geld der Bund für einen Heizungsersatz springen lassen soll. Keystone

In einem Punkt ist sich die Politik weitgehend einig: Bis 2050 soll die Schweiz nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als natürliche und technische CO 2 -Speicher aufnehmen können. Dies fordert die Gletscherinitiative, die der Verein Klimaschutz Schweiz im November 2019 eingereicht hat. Eigentlich schien alles in trockenen Tüchern. Der Nationalrat hiess in der Sommersession einen griffigen Gegenvorschlag gut. Das Initiativkomitee stellte den Rückzug ihres Volksbegehrens in Aussicht.

Am Freitag hat die ökologische Einigkeit Risse bekommen. Der Grund: Die vorberatende Umweltkommission des Ständerates hat den indirekten Gegenvorschlag verwässert – zum Missfallen der Initiantinnen und Initianten. «Die Chance schwindet, dass das Initiativkomitee die Initiative zurückziehen wird. Der Ständerat muss über die Bücher und den Fehlentscheid seiner Kommission korrigieren», heisst es in einer geharnischten Reaktion.

Kommission operiert an Herzstück der Vorlage

Stein des Anstosses ist das Programm zum Heizungsersatz – quasi das Herzstück der Vorlage. Der Bund soll während zehn Jahren gesamt 2 Milliarden Franken bereitstellen, um Gas- und Elektroheizungen zu ersetzen. Dank geschlossenen Reihen von SP, Grünen und Grünliberalen sowie Abweichlern aus der FDP und Mitte fand die Forderung eine deutliche Zustimmung.

Anders in der vorberatenden Kommission des Ständerates: Sie möchte den Betrag des Bundes halbieren. Weil der Markt heute Schwierigkeiten habe, die grosse Nachfrage zu bedienen, sei eine Milliarde Franken angemessen, argumentierte die Mehrheit.

Das letzte Wort in der Sache ist indes noch nicht gesprochen. Der Entscheid für die Halbierung fiel in der Kommission mit 7 zu 6 Stimmen denkbar knapp, wie aus einer Mitteilung der Parlamentsdienste hervorgeht. Der Ständerat wird die Vorlage voraussichtlich in der Herbstsession beraten.