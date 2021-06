Klimawandel Nein-Trend: Das CO2-Gesetz bleibt eine Zitterpartie Wird die Schweiz klimafreundlicher? Das wird sich heute Sonntag entscheiden. Gemäss einer Hochrechnung steht das neue CO 2 -Gesetz jedoch auf der Kippe. Gross ist der Widerstand auf dem Land.

Weg von Öl und Gas: Das ist die Idee des neuen CO 2 -Gesetzes. (Symbolbild) Keystone

Ob das neue CO 2 -Gesetz es doch noch über die Zielgerade schafft, ist weiterhin ungewiss. Gemäss einer Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern wird das Gesetz knapp abgelehnt. 51 Prozent des Stimmvolks sagt demnach Nein. Allerdings liegt der Fehlerbereich bei drei Prozent.

Ein knapper Ausgang hatte sich in den letzten Wochen abgezeichnet. Die Luft für das CO 2 -Gesetz war zusehends dünner geworden. In Umfragen sank die Gunst der Bevölkerung. Gross war der Widerstand vor allem in ländlichen Gebieten.

Bei der Revision geht es um die nächsten Etappen in der Schweizer Klimapolitik. 2017 ratifizierte die Schweiz das Pariser Klimaabkommen. Damit verpflichtet sie sich, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 zu halbieren. Schärfere Ziele sind unter anderem im Gebäudebereich, bei Neuwagen oder bei der CO 2 -Abgabe vorgesehen. Teurer wird auch das Fliegen. Das Gesetz sieht eine Flugticketabgabe von 30 bis 120 Franken vor. Fällig wird sie auch für Flüge mit Privatjets.

Wie teuer wird Autofahren und Heizen?

Der Urnengang war nötig, weil eine Gruppe von Wirtschaftsverbänden erfolgreich das Referendum ergriffen hatte. Als einzige Partei bekämpfte die SVP die Revision. Das Gesetz bringe dem Weltklima nichts, habe jedoch negative Auswirkungen für die Schweiz, kritisierte sie. Die SVP warnte davor, dass Autofahren, Fliegen und Heizen teurer werde.

Dem hielten die Befürworter entgegen, die Zusatzkosten beliefen sich im Schnitt auf 100 Franken pro Jahr für eine vierköpfige Familie. Zudem müsse jetzt mehr für das Klima getan werden. Würden wir jetzt nicht die Weichen richtig stellen, bekämen unsere Enkelkinder die Folgen des Klimawandels noch stärker zu spüren. Auch eine breite Allianz der Schweizer Wirtschaft stellte sich hinter das Anliegen. Ihre Argumentation: Mehr Klimaschutz hiesse mehr Innovation und Arbeitsplätze in der Schweiz.

Unter Beschuss kam das CO 2 -Gesetz aber auch überraschend von den Klimaaktivisten. Fünf Regionalgruppen von Klimastreik Schweiz hatten ebenfalls das Referendum ergriffen. Ihnen gingen die geplanten Massnahmen gegen den Klimawandel zu wenig weit.

Es stellt sich die Frage: Ist der Nein-Trend ein Entscheid gegen das politische Establishment? Dazu sagt Politologe Andreas Ladner: