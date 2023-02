Klimawandel Dank CO2-Etikette nachhaltig einkaufen? Der Bundesrat zeigt Interesse Eine Etikette auf unverarbeiteten Lebensmitteln soll den Konsumentinnen und Konsumenten dabei helfen, ihren ökologischen Fussabdruck zu senken. Der Bundesrat signalisiert Bereitschaft.

Mit einer neuen Etikette auf unverarbeiteten Lebensmitteln sollen sich die Konsumentinnen und Konsumenten ein umfassendes Bild über die treibhausgasverursachenden Faktoren machen können. (Symbolbild) Keystone

Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten achten auch beim Einkaufen vermehrt auf ihren ökologischen Fussabdruck. Damit das gelingt, sind sie auf Transparenz und die Mithilfe der Lebensmittelgeschäfte angewiesen. So verzichten etwa verschiedene Discounter aus Umweltschutzgründen bereits darauf, Obst und Gemüse in die Schweiz einzufliegen.

Kommen Lebensmittel dennoch per Flugzeug in die Schweiz, dann sollen sie mit einem Hinweis gekennzeichnet werden. Das fordern zumindest Parlamentarier von links bis rechts mittels einer parlamentarischen Initiative. Der Grund: Eingeflogene Ware verursacht einen «unverhältnismässig hohen Umweltfussabdruck» und ist damit nicht im Sinne einer nachhaltigen Ernährung.

Kommission will nicht nur Transport abbilden

Die nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur hat der Initiative im vergangenen November Folge gegeben. Und nicht nur das: Die Kommission ging einen Schritt weiter. Sie möchte, dass der Bundesrat die Einführung einer CO 2 -Etikette für unverarbeitete Lebensmittel prüft – und zwar unabhängig ihrer Herkunft. Sie hat daher ein entsprechendes Postulat eingereicht.

Damit stösst sie beim Bundesrat auf offene Ohren: Die Landesregierung beantragt, dass das Postulat angenommen wird. Das hat sie an ihrer Sitzung vom Mittwoch entschieden. Nun liegt der Ball beim Nationalrat. Stimmt dieser zu, kann der Bundesrat einen Bericht ausarbeiten.

Die Etikette soll neben der Transportart auch die Produktionsweise der Lebensmittel berücksichtigen – etwa die monatelange Lagerung oder das Wachsen in beheizten Treibhäusern. Damit würden alle Faktoren in der Produktions- und Lieferkette miteinbezogen, die Treibhausgase verursachen. Als Masseinheit ist Gramm CO 2 pro Kilo des jeweiligen Lebensmittels angedacht. Die Grafik soll sich an diejenige der Energieetikette anlehnen.

Eine einheitliche Etikette, um Konsumenten nicht zu verwirren

Die Kommission hofft so, zur CO 2 -Reduktion beizutragen und den Konsumentinnen und Konsumenten «eine bewusste Produktewahl» zu ermöglichen. Denn von ihnen werde ein verantwortungsvolles Verhalten erwartet.

Allerdings sei es nicht möglich, die CO 2 -Bilanz von Lebensmitteln zu vergleichen, wenn die entsprechenden Informationen nicht geliefert würden, begründet die Kommission ihren Vorstoss. Nur durch das Ausweisen der Transportart könnten sich die Konsumenten «kein umfassendes Bild» machen. Eine Minderheit erachtet den Deklarationsaufwand im Verhältnis zum erwarteten Effekt hingegen als zu gross.

Die Kommission will mit ihrem Vorstoss auch verhindern, dass jeder Discounter sein eigenes Etikettensystem einführt. Dies würde die Konsumentinnen und Konsumenten «nur noch mehr verwirren». Es brauche daher eine einheitliche Etikettierung wie etwa bei den Haushaltsgeräten oder den Autos. (abi)