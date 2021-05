Klimastreik Breites Bündnis will mit Streik- und Aktionstag «Menschen wachrütteln» Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und Klimastreik Schweiz rufen am 21. Mai zum «Strike for Future» auf. An zahlreichen Aktionen will das Bündnis eine ökologische und solidarische Zukunft einfordern.

Bereits in Vergangenheit hat die Klimabewegung für eine ökologischere und sozialere Zukunft demonstriert, etwa auf dem Bundesplatz im September 2020. Keystone

Die Zerstörung der Ökosysteme, Gewalt gegen Frauen, überfüllte Asyllager und unmenschliche Arbeitsbedingungen – die Regierungen und die Wirtschaft hätten es versäumt, auf all diese Probleme Antworten zu finden. So lautet zumindest das Urteil des Bündnisses «Strike for Future», zu dem nebst Klimastreik Schweiz auch die Gewerkschaften und verschiedene Nichtregierungsorganisationen gehören.

Dieses breite Bündnis ruft daher am Freitag, 21. Mai, in der ganzen Schweiz und in Liechtenstein zu einem Streik- und Aktionstag auf, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. An zahlreichen Demonstrationen, Workshops und Podien wollen die Akteure für den «Übergang zu einer ökologischen und gerechten Gesellschaft» einstehen. Laut eigenen Angaben sind in der Schweiz 50 Aktionen und Events geplant.



Kurz vor Mittag, um 11:59 Uhr, wollen die Organisatoren am 21. Mai den «Klima-Alarm» ausrufen. Dann sollen möglichst viele Menschen Lärm machen, sei es durch Hupen, Hämmern, Pfeifen oder anderweitigen lauten Geräuschen. «Damit wollen wir alle Menschen wachrütteln und sie auf die uns kleine verbleibende Zeit hinweisen», heisst es in der Mitteilung.

Das «globalisierte Wirtschaftssystem» als Ursache der Krisen

Für den «Strike for Future» haben die Organisationen und Gruppierungen ein Manifest mit verschiedenen Forderungen verfasst. Darin wird nebst einem starken Service public, eine «Demokratisierung der Wirtschaft und eine solidarische internationale Zusammenarbeit» eingefordert.

Das Ziel sei etwa eine biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft und ein «Ende des Einsatzes von umweltschädlichen Produkten und Methoden». Weiter sollen Banken und Pensionskassen ihre Ressourcen zur Ermöglichung einer netto null Wirtschaft verwenden und bis Ende 2021 Pläne mit konkreten Zielen und Massnahmen darlegen. Darüber hinaus verlangen die Organisatoren des Aktionstages grosse öffentliche Investitionen in die Schaffung «nachhaltiger, stabiler, gesunder und gut bezahlter Arbeitsplätze».

Generell sind nach Ansicht der Streikorganisatoren die «internationale Politik und das globalisierte Wirtschaftssystem» Schuld an der gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Krise. Dem will das Bündnis mehr Transparenz und Partizipation entgegensetzen, wie es im Manifest heisst: «Gemeinsam möchten wir über unsere Arbeits- und Lebensbedingungen entscheiden.»