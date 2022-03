Klimaschutz Neues CO2-Gesetz: ÖV-Branche fordert mehr Unterstützung Die Neuauflage des CO 2 -Gesetzes sieht zu wenig Unterstützung für den ÖV auf der Strasse vor. Dieser Ansicht ist der Branchenverband. Nun soll der Bundesrat finanziell nachbessern.

Für die Umstellung auf klimafreundliche Busantriebe braucht es laut dem Verband mehr Geld. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat hatte letzten Dezember seinen Vorschlag für die Neuauflage des CO 2 -Gesetzes präsentiert. Dabei sollen die Klimaziele nicht mit zusätzlichen Abgaben und Verboten erreicht werden, sondern über finanzielle Anreize. Der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) begrüsst zwar die Stossrichtung der Regierung, übt aber auch Kritik, wie er am Mittwoch mitteilte.

So wolle der VöV gute Rahmenbedingungen, um die Umstellung von Dieselbussen zu Bussen mit umweltfreundlichen Antrieben rasch umzusetzen. «Mit dem in die Vernehmlassung geschickten Gesetzesentwurf ist das aber für den Strassen-ÖV kaum möglich», schreibt der Verband. So sei die vorgesehene Unterstützung von 15 Millionen Franken im Jahr «viel zu wenig».

Branche schlägt Alternativlösung vor

Weil der öffentliche Verkehr künftig nicht mehr von der Mineralölsteuer befreit werden soll, müsse die Branche gleichzeitig 80 Millionen Franken an zusätzlichen Steuern bezahlen. «Dies führt unter dem Strich für den ÖV zu einer Mehrbelastung von mindestens 65 Millionen Franken pro Jahr», rechnet der Verband vor. Eine Verteuerung des öffentlichen Verkehrs könne jedoch nicht im Sinne des CO 2 -Gesetzes sein.

Der Verband schlägt dem Bund in seiner Vernehmlassungsantwort deshalb eine Alternative vor. So solle der Bund für eine befristete Zeit eine Pauschale für jeden klimafreundlichen Bus bezahlen, der in Betrieb genommen wird. Dies im Sinne einer Anschubfinanzierung. Die Mineralölsteuer-Befreiung des ÖV solle zudem gestaffelt bis 2030 aufgehoben werden.