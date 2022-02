Klimaschutz Nationalrats-Kommission empfiehlt Gletscher-Initiative zur Ablehnung Die Umweltkommission des Nationalrats empfiehlt die Gletscher-Initiative zur Ablehnung. Sie befürwortet zwar einen Gegenvorschlag, arbeitet aber weiterhin auch an einem indirekten Gegenentwurf.

Die Gletscher-Initiative wird in der Schweizer Klimapolitik noch für viele Diskussionen sorgen. Keystone

Mit 14 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (Urek) die Gletscher-Initiative zur Ablehnung empfohlen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Die Initiative will Netto-Null bis im Jahr 2050. Sprich: Bis dann sollen unter dem Strich keine Treibhausgase mehr produziert werden. Zudem fordern die Initianten ab diesem Zeitpunkt ein Verbot für fossile Energien wie Heizöl, Kohle oder Benzin und einen mindestens linearen Absenkpfad.

Der Urek geht die «Volksinitiative für ein gesundes Klima» zu weit. Bereits im Vorfeld der Sitzung vom Montag und Dienstag hatte sie sich mit ihrer ständerätlichen Schwesterkommission darauf geeinigt, einen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Dies um eine rasche Lösung auf Gesetzesstufe sicherzustellen. Anstelle von Verboten wollen die beiden Umweltkommissionen gesetzlich verankern, dass der Verbrauch von fossilen Treib- und Brennstoffen so weit zu vermindern ist, «wie dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist». Die Urek arbeite denn auch weiter an ihrer Vorlage, schreiben nun die Parlamentsdienste. Das Parlament solle in der Sommersession darüber beraten können.

Bundesratsvorschlag «zu wenig differenziert»

Parallel dazu hat sich die Kommission mit 14 zu 11 Stimmen zusätzlich für einen direkten Gegenvorschlag ausgesprochen, wie ihn der Bundesrat vorsieht. Anders als die Regierung will die Kommissionsmehrheit allerdings keine lineare Absenkung der Emissionen auf Verfassungsstufe festschreiben. Eine solche Reduktion um einen festen Betrag sei «zu wenig differenziert», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Sollte ein indirekter Gegenvorschlag zustandekommen, behalten sich Teile der Kommission laut Mitteilung vor, «auf ihre Position zum direkten Gegenvorschlag zurückzukommen». Die Kommission beantragt zudem für die Beschlussfassung eine Fristverlängerung um ein Jahr.

Initianten: Nationalrat hat es in der Hand

Der Entscheid der Umweltkommission des Nationalrats löste am Dienstag bereits Kritik aus. Die Initianten schreiben in einer Mitteilung zu ihrer Enttäuschung: «Mit dem Nein zur Gletscher-Initiative spricht sich die Urek-N gegen verbindliche Ziele und Rahmenbedingungen aus.» Das Initiativkomitee wolle beiden Gegenvorschlägen jedoch eine Chance geben. Diese müssten sich jedoch erst noch beweisen und derjenige des Bundesrates müsse zudem nachgebessert werden, da er die Forderungen der Initiative verwässere. «Die Mitglieder des Nationalrates haben es nun in der Hand, die Schweiz auf Klimakurs zu bringen», so das Fazit der Initianten.

Auch die Klima-Allianz Schweiz, der zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen angehören, will den Nationalratsentscheid abwarten. «Solange ein griffiger Gegenvorschlag nicht auf dem Tisch liegt, muss an der Gletscher-Initiative festgehalten werden», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dieser Gegenvorschlag müsse der Dringlichkeit der Klimakrise gerecht werden.